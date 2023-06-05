В Горловке после обстрела оказался полностью разрушен жилой дом

В городе Горловка (Донецкая народная республика) после обстрела со стороны Украины оказался полностью разрушен жилой дом, сообщил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.

По его словам речь идет о жилом доме, который находится на Кишиневской улице.

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) вечером 4 июня сообщило, что в сторону Горловки ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 мм. Позже там заявили о пуске в сторону города украинскими военными еще 11 ракет с помощью РЗСО.

Представительство ДНР в СЦКК в течение вечера также сообщало в своем телеграм-канале о пуске ВСУ ракет по Донецку, в том числе по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам.

Украинские власти в течение нескольких месяцев сообщают о планах провести контрнаступление. Его сроки уже определены, говорил президент Владимир Зеленский. В то же время официально он о наступлении не объявлял. Российские военные отслеживают подобные заявления и учитывают их при планировании военной операции, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.