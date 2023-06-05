Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Минобороны заявило о масштабном наступлении ВСУ в ДНР Политика, 01:20
Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры Спорт, 01:07
Компании рассказали, какие средства борьбы с дронами покупают в Москве Общество, 01:00
В Горловке после обстрела оказался полностью разрушен жилой дом Политика, 00:44
Рогов заявил о тревожной ситуации в Запорожской области Политика, 00:23
Эксперты оценили сроки повышения ключевой ставки Финансы, 00:00
Где у россиян больше всего различаются доходы. Инфографика Экономика, 04 июн, 23:50
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В США упал самолет, на перехват которого поднимали истребители Политика, 04 июн, 23:21
Курский губернатор сообщил о сбитом над Суджей беспилотнике «Азова» Политика, 04 июн, 23:13
Кадыров предложил направить чеченские силы в Белгородскую область Политика, 04 июн, 23:06
Нетаньяху обвинил МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном Политика, 04 июн, 22:57
Суд в Москве арестовал двух белгородских предпринимателей Бизнес, 04 июн, 22:28
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 04 июн, 22:23
В Армении заявили о проблемах из-за участия в ОДКБ Политика, 04 июн, 22:21
Военная операция на Украине ,  
0 

В Горловке после обстрела оказался полностью разрушен жилой дом

Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела ВСУ разрушен жилой дом

В городе Горловка (Донецкая народная республика) после обстрела со стороны Украины оказался полностью разрушен жилой дом, сообщил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.

По его словам речь идет о жилом доме, который находится на Кишиневской улице. 

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) вечером 4 июня сообщило, что в сторону Горловки ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 мм. Позже там заявили о пуске в сторону города украинскими военными еще 11 ракет с помощью РЗСО.

Представительство ДНР в СЦКК в течение вечера также сообщало в своем телеграм-канале о пуске ВСУ ракет по Донецку, в том числе по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам.

Украинские власти в течение нескольких месяцев сообщают о планах провести контрнаступление. Его сроки уже определены, говорил президент Владимир Зеленский. В то же время официально он о наступлении не объявлял. Российские военные отслеживают подобные заявления и учитывают их при планировании военной операции, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Теги
Военная операция на Украине обстрел Горловка ДНР
Материалы по теме
Прорыв диверсантов в Белгородскую область. Что известно
Политика
Орбан заявил, что Эрдоган может стать посредником России и Украины
Политика
Курянин попытался украсть заготовленные для участников спецоперации дрова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter