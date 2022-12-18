Пивоньку оставят в России

Глава МИД Чехии исключил смену посла в России Пивоньки на временного поверенного и отзыв

Витезслав Пивонька (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

МИД Чехии не планирует заменять посла в России Витезслава Пивоньку, он продолжает работать в Москве, заявил глава ведомства Ян Липавский в эфире Ceska Televize.

«Мы в настоящее время не собираемся посылать нового посла в Москву, то есть не решаем вопрос о том, кому бы он должен был передать (в Москве) верительные грамоты», — сказал он.

Отношения Москвы и Чехии пока не опустились до уровня, на котором следует заменить посла на временного поверенного в делах, добавил Липавский, отметив, что «ситуация постоянно меняется».

О том, что Прага готовится заменить Пивоньку на посту посла в России, ранее сообщил портал Seznam Zprávy со ссылкой на информированные источники в чешском МИДе. Пивоньку, по его данным, должен был в ближайшее время сменить Иржи Чистецкий, возглавляющий генеральное консульство Чехии в Стамбуле. Чистецкого собирались сделать временным поверенным в делах, а не послом, писало издание. Пивонька решил уволиться по собственному желанию из-за усталости, говорили порталу источники.

Пивонька занимает пост посла Чехии в России с 2018 года.

Отношения России и Чехии усугубились после того, как Чехия в апреле 2021 года выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на российские спецслужбы и причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Москва объявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства. В МИД Чехии эту меру сочли непропорциональной.

Позднее стороны продолжали высылать дипломатов друг друга, возглавлявший МИД Чехии Якуб Кулганек требовал паритета. В посольствах, по его словам, должно было остаться по семь дипломатов и 25 сотрудников из числа технического и административного персонала. Всего по состоянию на сентябрь 2022 года за 2000–2022 годы стороны взаимно выслали по 25 дипломатов.