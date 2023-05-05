В Ленинградской области усилят пограничный контроль

В Ленинградской области ФСБ, МВД и Росгвардия усилят пограничный контроль

В Ленинградской области усилят контроль на приграничных территориях, жителей просят носить с собой паспорта. Регион граничит с Финляндией и Эстонией

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Погрануправление ФСБ, региональные управления МВД и Росгвардии усилят контроль за состоянием пограничного режима в Ленинградской области, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу местного погрануправления.

Ленинградская область граничит на севере с Финляндией, на западе — с Эстонией.

ФСБ предупредила жителей приграничных поселков о необходимости иметь при себе удостоверяющие личность документа при выходе из дома.

Подобные мероприятия проводятся не в первый раз, например, в мае прошлого года ФСБ также усиливала погранконтроль в регионе, передавало «РИА Новости».

В ночь 1 мая в Гатчинском районе Ленобласти была подорвана опора линии электропередач (ЛЭП). ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 222.1 УК). В спецслужбе сообщили, что взрывное устройство, которое привело к подрыву, имело электронное управление.

4 мая, на следующий день после попытки атаки беспилотников на Кремль, в Ленинградской области вслед за Москвой и Петербургом запретили полеты дронов. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии оснастят оборудованием радиоэлектронной борьбы «для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты».