Пентагон отверг передачу Украине данных о дислокации командиров ВС России
Соединенные Штаты не передают Украине данные о местонахождении командиров Вооруженных сил России. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, трансляцию вел YouTube-канал PBS News.
«Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определению целей украинскими военными», — сказал Кирби.
Таким образом он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что США якобы предоставляли Киеву сведения, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации.
Кирби добавил, что США предоставляют данные разведки «о ситуации на земле, которые помогают Украине защищать свою страну». Он указал, что украинская сторона гораздо более осведомлена о происходящем, нежели американская, и способна собирать информацию самостоятельно.
Как сообщала NYT, США передавали Украине разведывательную информацию, которая среди прочего включала данные об ожидаемых передвижениях российских войск. По информации издания, эти сведения Киев вместе с данными собственной разведки использовал для ударов по российским военным.
Представитель Пентагона, отвечая на вопрос о предоставлении Украине разведданных, отказался уточнять детали относительно информации подобного рода. Вместе с тем он заявил, что США передают украинской стороне информацию, «которую они могут использовать для самозащиты». В начале апреля Кирби допускал, что эти данные Киев может использовать и для «начала контратаки».
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российским военным «хорошо известно», что США и другие страны НАТО на постоянной основе передают разведданные украинским ВС. «Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянсы направляют на Украину, — это все действия, которые не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», — заявил он.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал ее стремлением добиться «демилитаризации» и «денацификации» соседнего государства, а также желанием защитить мирных жителей Донбасса от «геноцида». Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, объявила мобилизацию и ввела военное положение.