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Финансы ,  
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Набиуллина заявила, что курс рубля должен оставаться свободно плавающим

Курс рубля должен оставаться плавающим, убеждена глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор рассматривает смягчение валютных ограничений, но оно не затронет нерезидентов из стран, вводивших санкции против России

Даже при действующих ограничениях по движению капитала в рамках текущего счета курс рубля должен оставаться плавающим, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Она отметила, что факторы, влияющие на курс, значимо изменились — сейчас основное влияние на него оказывает торговое сальдо (превышение экспорта над импортом).

«[Курс] должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры покупают. При этом, конечно, ограничения по счету капитала ослабляют возможность финансовых рынков, финансовых потоков сглаживать колебания валютного курса», — констатировала Набиуллина.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Эффект переноса валютного курса в потребительские цены сохранится, но будет связан с импортными издержками, указала глава ЦБ.

ЦБ готов снова смягчить ограничения по движению капитала

Набиуллина отметила, что Банк России думает о дальнейшем смягчении ограничений по движению капитала. Ранее регулятор уже отменил комиссию за покупку валюты на бирже, разрешил банкам снова продавать наличную валюту населению (из вновь поступивших объемов), увеличил лимит трансграничных переводов между физическими лицами, дал экспортерам больше времени на продажу валютной выручки.

В рамках нового раунда смягчения ограничений Банк России предложил правительственной комиссии «обнулить» продажу валютной выручки для несырьевых и неэнергетических экспортеров, а для сырьевых экспортеров снизить обязательный объем продажи валютной выручки с 80% до 50%. «Кроме этого мы считаем важным и отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если выручка поступает в валютах дружественных стран. Также мы предложили, чтобы те экспортеры, которые тратят свою выручку на приобретение импорта, тоже в этой части освобождались от необходимости продажи валютной выручки», — сообщила Набиуллина. Целью смягчения ограничений она назвала поддержку компаний, выстраивающих новые логистические цепочки и выходящие на новый рынок сбыла, «чтобы была предсказуемость».

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Но возможностей для снятия ограничений, касающихся движения валюты в недружественые страны, Банк России в обозримой перспективе не видит, резюмировала глава ЦБ.

ЦБ сообщил о зеркальных мерах на заморозку золотовалютных резервов
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Фото:Dimas Ardian / Bloomberg

Какими мерами поддерживали финансовый рынок

24 февраля, в день начала военной операции на Украине, после открытия утренней сессии Московской биржи курс доллара подскочил с 81,1 руб. до 84,07 руб. Курс евро поднялся с 91,8 до 95,2 руб. Эти значения были максимальными с января 2016 года. После резкого ослабления валюты торги на бирже на всех рынках были остановлены.

  • В этот же день Банк России начал валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке. К этому инструменту регулятор прибегнул впервые с 2014 года. Также ЦБ объявил о расширении ломбардного списка ценных бумаг, которые могут использоваться в качестве залога в сделках РЕПО, и проведении операций по дополнительному предоставлению ликвидности банкам.
  • С 28 февраля США и Евросоюз заморозили международные золотовалютные резервы Банка России, из-за чего регулятор лишился возможности проводить дальнейшие валютные интервенции, направленные на поддержку рубля. По оценке главы Мифнина Антона Силуанова, из-за этих санкций Россия лишилась около $300 млрд резервов.
  • Банк России в ответ фактически заморозил инвестиции нерезидентов в российский рынок — он запретил брокерам продавать ценные бумаги, если соответствующие поручения им дали иностранные компании или физические лица.
  • Кроме того, регулятор ввел комиссию за покупку валюты на бирже (с 11 апреля ее отменили).
  • С 28 февраля указом президента было установлено обязательное требование о продаже компаниями-экспортерами 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года
  • С 1 марта ЦБ запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России (всего 43 государства). Эта мера действовала месяц.
  • С 6 марта ограничения коснулись и переводов между физическими лицами через платежные системы: за рубеж разрешили отправлять не более $5 тыс. Но к 1 апреля регулятор смягчил ограничения, повысив максимальный порог до $10 тыс.
  • С 9 марта ЦБ ввел лимиты на снятие наличной валюты со вкладов ($10 тыс.) и ограничил покупку наличности гражданами. За неделю до этого ЕС запретил ввоз в Россию наличных евро, а позднее США запретили ввоз наличных долларов. С 18 апреля запрет на покупку валюты физлицами был частично снят, ограничения по лимитам продолжат действовать до 9 сентября.

После ввода западных санкций и ответных мер по валютному контролю рубль слабел: минимальных значений к доллару в 120 руб. национальная валюта достигла 9 марта, а к евро — на отметке в 133 руб. - 11 марта. Но в дальнейшем начался обратный процесс: на фоне сокращения объемов торгов валютой на Мосбирже  до уровня 2008 года рубль начал резко укрепляться. На рынке остались только экспортеры, продающие выручку, и импортеры, ее покупающие, в итоге курс стал отражать ситуацию во внешней торговле, отмечала экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. После постепенного ослабления валютных ограничений курс стабилизировался, 29 апреля к 16:28 мск курс доллара составлял 71,5 руб., курс евро — 74,8 руб.

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Маргарита Мордовина
рубль Банк России курс доллара
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