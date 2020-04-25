Лавров заявил об ожидании новых обвинений во вмешательстве в выборы в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают вторую волну обвинений во вмешательство в выборы президента США. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Лавров отметил, что еще во времена президентства Барака Обамы в США Россия предлагала Вашингтону высказывать озабоченности и отмечала, что готова на них ответить, однако никакой реакции не последовало.

Министр рассказал, что в ходе последнего разговора с госсекретарем Майком Помпео он напомнил ему о предложении России возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности, в рамках которой Москва готова на взаимной основе «ставить любые вопросы, отвечать на любые озабоченности».

«Да, я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений, что мы будем и в нынешнюю предвыборную кампанию вмешиваться», — сказал Лавров.