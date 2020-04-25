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Политика ,  
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Лавров заявил об ожидании новых обвинений во вмешательстве в выборы в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают вторую волну обвинений во вмешательство в выборы президента США. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Лавров отметил, что еще во времена президентства Барака Обамы в США Россия предлагала Вашингтону высказывать озабоченности и отмечала, что готова на них ответить, однако никакой реакции не последовало.

Министр рассказал, что в ходе последнего разговора с госсекретарем Майком Помпео он напомнил ему о предложении России возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности, в рамках которой Москва готова на взаимной основе «ставить любые вопросы, отвечать на любые озабоченности».

«Да, я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений, что мы будем и в нынешнюю предвыборную кампанию вмешиваться», — сказал Лавров.

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Он добавил, что в связи с этим также предлагалось создание механизма, который президенты России и США уполномочат рассматривать «любые вещи, вызывающие тревогу у той или иной стороны». По словам министра, эти предложения «остаются на столе». Лавров выразил надежду, что оно все-таки будет рассмотрено «профессионалами, а не политиканами».

В начале марта предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск о защите чести и достоинства против издания The Washington Post. Штаб обвинил газету в публикации «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.

В иске идет речь о двух статьях издания от июня 2019 года, в которых говорилось, что штаб Трампа пытался договориться о систематических вмешательствах в американские выборы, а также о возможной помощи Северной Кореи и России во время предвыборной кампании. Штаб Трампа также подавал иск о клевете против издания The New York Times.

Теги: МИД России, Сергей Лавров
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