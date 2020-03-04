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Политика ,  
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Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Заявление было подано в окружной суд Вашингтона адвокатами Дэвидом Тобином и Чарльзом Хардером во вторник, 3 марта.

Речь в иске идет о публикациях The Washington Post от июня 2019 года, в которых были высказывания о связи штаба Трампа с зарубежным вмешательством. Ущерб от статей оценивается в «миллионы долларов».

По словам юрисконсульта президента Дженны Эллис, газета знала о том, что информация неправдива. Тем не менее, издание сообщило о «заговоре» с Россией, как о случившемся факте.

«The Washington Post сделала это с намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании и ввести в заблуждение своих собственных читателей», — подчеркнула Эллис.

В иске в частности говорится, что в материале Грега Сарджента от 13 июня приводился вывод спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что штаб Трампа пытался сговориться с Россией о систематических и регулярных вмешательствах в выборы 2016 года.

Авторы судебного обращения отметили, что в действительности доклад Мюллера содержал противоположные выводы.

На прошлой неделе штаб Трампа подал аналогичный иск на The New York Times. Он был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Речь идет о публикациях, в которых упоминалась сделка Трампа с «олигархией Владимира Путина». Москва должна была помочь американскому президенту победить на выборах в обмен на пророссийскую политику Белого дома.

Теги: Дональд Трамп, The Washington Post, иск, заговор
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