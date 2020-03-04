Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Заявление было подано в окружной суд Вашингтона адвокатами Дэвидом Тобином и Чарльзом Хардером во вторник, 3 марта.

Речь в иске идет о публикациях The Washington Post от июня 2019 года, в которых были высказывания о связи штаба Трампа с зарубежным вмешательством. Ущерб от статей оценивается в «миллионы долларов».

По словам юрисконсульта президента Дженны Эллис, газета знала о том, что информация неправдива. Тем не менее, издание сообщило о «заговоре» с Россией, как о случившемся факте.

«The Washington Post сделала это с намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании и ввести в заблуждение своих собственных читателей», — подчеркнула Эллис.