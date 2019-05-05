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Выборы на Украине ,  
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Медведчук дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией
По словам политика, налаживать связи с Россией необходимо в первую очередь самой Украине. «В Москве будут смотреть на первые действия президента и в зависимости от этого строить отношения», — уверен Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что налаживать отношения между Украиной и Россией прежде всего нужно не Кремлю, а Украине и новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому. Такое заявление Медведчук сделал в программе «Большое интервью» на телеканале «112 Украина».

«Это Украине надо, это Зеленскому надо, это Зеленский должен налаживать отношения <…> а не Москве думать, как это делать. Я не думаю, что в Москве выдвигают какие-то критерии или думают о будущем, насколько оно будет сложным или простым в отношениях с новым главой государства», — сказал политик.

Он напомнил заявления российского премьера Дмитрия Медведва, прозвучавшее после окончания второго тура выборов на Украине. «Он [Медведев] говорил о той части, которой он занимается в России, и он сказал, что на сегодняшний день экономическая ситуация в отношениях [между странами] убийственная», — сказал Медведчук, добавив, что согласен с такой оценкой. «И он [Медведев] сказал, что для восстановления экономических отношений необходимо исходить из таких ситуаций, которые бы характеризовались так: расчет, прагматизм, трезвость. Если это будет, экономические отношения между Украиной и Россией имеют шансы восстановиться», — сказал Медведчук, ссылаясь на слова российского премьера.

Напомнил политик и заявления президента России Владимира Путина, сделанные вскоре после выборов на Украине. «И пресс-служба Путина прокомментировала тоже этот вопрос, о том что они с уважением относятся к выбору украинского народа, но говорить по поводу взаимных совместных действий пока еще преждевременно», — напомнил Медведчук высказывания российского лидера.

«Это означает, что в Москве будут смотреть на первые действия президента, какими они будут, что он будет не просто говорить, а что он будет делать. И в зависимости от этого строить отношения», — считает политик. «Я думаю, что это не их задача. Это задача больше Украины — вопросы взаимоотношений с Россией», — добавил он.

Еще до того, как на Украине состоялся второй тур выборов, Медведчук советовал Зеленскому, в случае победы на выборах заключить сделку с Москвой. Он пояснял, что не обязательно «снова целоваться и обниматься» с Россией, но можно восстановить прагматичные экономические отношения. В Кремля тогда на это заявили, что будущему президенту Украины не нужны сделки с руководством России, Киеву необходимо выстраивать добрые отношения с Москвой.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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