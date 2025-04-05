Главу управления Госстройнадзора Минобороны арестовали по делу о взятках
Савеловский суд Москвы арестовал начальника управления Государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрия Кожевникова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Кожевникова подозревают в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК), его поместили под стражу на месяц и 22 суток. Подробности дела не приводятся.
Защита просила отправить чиновника под домашний арест, но суд отказал.
В числе задач управления — надзор при строительстве объектов, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе. Также оно занимается надзором при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. На сайте Минобороны сообщается, что структуру возглавляет Леонид Дикий.
В 2024 году в рамках дел о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями были арестованы ряд высокопоставленных чиновников Минобороны, в их числе — бывшие заместители министра Тимур Иванов и Иван Попов, экс-начальник Главного управления кадров Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.
4 апреля бывшего сотрудника управления исследований и специальных проектов Минобороны Андрея Чекмазова приговорили к семи годам заключения за получение более 16 млн руб. взятки и лишили звания полковника запаса.
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