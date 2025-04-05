Украинцам в США по ошибке разослали письма с требованием покинуть страну

В письмах от украинцев, находящихся в США в рамках гуманитарных программ, потребовали покинуть страну в течение недели, так как их статус аннулирован. Позднее в администрации Трампа заявили, что уведомления отправили случайно

Несколько граждан Украины, которые находятся в Соединенных Штатах в рамках гуманитарных программ, по ошибке получили электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней, сообщают Reuters и Politico со ссылкой на представителя администрации президента Дональда Трампа.

«Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, к вам могут быть применены меры со стороны правоохранительных органов, что приведет к вашей высылке», — приводит агентство выдержку из уведомления. В нем говорилось, что Министерство внутренней безопасности США аннулировало гуманитарный статус получателей.

В пятницу, 4 апреля, министерство сообщило, что письма были отправлены случайно, а гуманитарная программа, запущенная после начала полномасштабных военных действий на Украине в 2022 году, продолжает действовать. В ее рамках правовой статус в США получили 240 тыс. украинцев.

Неясно, сколько человек получили электронное письмо. Рассылка вызвала панику среди людей, покинувших родину после начала боев.

Вскоре после возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон приостановил программу помощи беженцам «Объединение ради Украины» на время пересмотра ее условий в соответствии с указом президента. The New York Times называла инициативу ключевой для жизни украинцев в США при условии наличия финансовых спонсоров.

В марте Reuters сообщил о планах американской администрации временно отозвать правовой статус находящихся в стране сотен тысяч граждан Украины, но в Белом доме новость агентства назвали «фейком». Трамп заявил, что «занимается вопросом». «Некоторые считают, что это [сохранение статуса] уместно, некоторые так не считают», — сказал он и заверил: «Мы не желаем никому причинить вред».

В конце марта власти США приняли решение лишить статуса временно защищенных лиц 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев.