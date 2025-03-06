Reuters узнал о планах США лишить правового статуса 240 тыс. украинцев

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует отозвать временный правовой статус примерно 240 тыс. украинцев, сообщает Reuters cо ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника и три источника.

По данным агентства, это может произойти в апреле.

Как отмечает Reuters, меры в отношении украинцев — часть более масштабных планов администации Трампа, которая хочет лишить правового статуса свыше 1,8 млн мигрантов, которым разрешили въезд в США в рамках гуманитарных программ, запущенных во время президентства Джо Байдена.

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