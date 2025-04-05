Дроны атаковали промышленное предприятие в Чапаевске
Промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в телеграм-канале. Там возник пожар.
Он уточнил, что никто не пострадал.
«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал Федорищев.
Ситуация находится под контролем, заверил глава региона.
В прошлый раз Федорищев сообщал о попытке атаки дрона на одно из предприятий Чапаевска 22 марта. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении над Россией 47 беспилотников, один из них был сбит над Самарской областью.
Ночью об атаке дрона на одно из предприятий сообщил глава Мордовии Артем Здунов. Почти год назад регион впервые подвергся атаке беспилотников.
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