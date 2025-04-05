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Военная операция на Украине ,  
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Дроны атаковали промышленное предприятие в Чапаевске

Губернатор Федорищев: дроны атаковали промышленное предприятие в Чапаевске
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Военная операция на Украине
Там возник пожар. При атаке никто не пострадал, уточнил губернатор Вячеслав Федорищев

Промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в телеграм-канале. Там возник пожар.

Он уточнил, что никто не пострадал.

«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал Федорищев.

Ситуация находится под контролем, заверил глава региона.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

В прошлый раз Федорищев сообщал о попытке атаки дрона на одно из предприятий Чапаевска 22 марта. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении над Россией 47 беспилотников, один из них был сбит над Самарской областью.

Ночью об атаке дрона на одно из предприятий сообщил глава Мордовии Артем Здунов. Почти год назад регион впервые подвергся атаке беспилотников.

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Вячеслав Федорищев Самарская область беспилотники
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
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14 июля 1989 года
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