Липецкий губернатор Артамонов сообщил о выбитых стеклах в домах при атаке дронов

Глава Липецкой области сообщил о повреждениях трех домов при атаке дронов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В СНТ в Липецкой области при падении обломков беспилотников получили повреждения три частных дома, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, в домах выбиты стекла и повреждена кровля.

Губернатор назвал атаку минувшей ночью массированной, сигналы об обнаружении обломков продолжают поступать как из Липецка, так и из Липецкого района.

В ночь на 4 апреля силы ПВО сбили 18 дронов в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил ранее Артамонов. Жертв и пострадавших нет.

На территории области сначала объявили красный уровень воздушной опасности, затем его снизили до желтого.

В середине марта в Липецкой области в результате падения украинского беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе пострадал водитель. Дрон упал рядом с пунктом оплаты проезда. Вертолет санитарной авиации доставил раненого в Липецкую областную больницу.