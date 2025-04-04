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Военная операция на Украине ,  
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Глава Липецкой области сообщил о повреждениях трех домов при атаке дронов

Липецкий губернатор Артамонов сообщил о выбитых стеклах в домах при атаке дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В СНТ в Липецкой области при падении обломков беспилотников получили повреждения три частных дома, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, в домах выбиты стекла и повреждена кровля.

Губернатор назвал атаку минувшей ночью массированной, сигналы об обнаружении обломков продолжают поступать как из Липецка, так и из Липецкого района.

В ночь на 4 апреля силы ПВО сбили 18 дронов в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил ранее Артамонов. Жертв и пострадавших нет.

На территории области сначала объявили красный уровень воздушной опасности, затем его снизили до желтого.

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В середине марта в Липецкой области в результате падения украинского беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе пострадал водитель. Дрон упал рядом с пунктом оплаты проезда. Вертолет санитарной авиации доставил раненого в Липецкую областную больницу.

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Липецкая область Игорь Артамонов дроны беспилотники Военная операция на Украине
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