Самарский губернатор заявил о попытке атаки промпредприятия дроном

Ранним утром ВСУ попытались с помощью дрона атаковать одно из промышленных предприятий Чапаевска в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Федорищев не уточнил, о каком предприятии идет речь. Он отметил, что российские военные уничтожили один беспилотник, повреждений и пострадавших нет.

Минобороны сообщило, что в ночь на 22 марта силы ПВО сбили над Россией 47 украинских беспилотников, один из них был ликвидирован в небе над Самарской областью.

Расстояние от этого региона до украинского Харькова — почти 900 км.