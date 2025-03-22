Самарский губернатор заявил о попытке атаки промпредприятия дроном
Ранним утром ВСУ попытались с помощью дрона атаковать одно из промышленных предприятий Чапаевска в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Федорищев не уточнил, о каком предприятии идет речь. Он отметил, что российские военные уничтожили один беспилотник, повреждений и пострадавших нет.
Минобороны сообщило, что в ночь на 22 марта силы ПВО сбили над Россией 47 украинских беспилотников, один из них был ликвидирован в небе над Самарской областью.
Расстояние от этого региона до украинского Харькова — почти 900 км.
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