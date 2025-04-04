 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении 107 украинских дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников в ночь на 4 апреля, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, 34 беспилотника сбили над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, семь — над Калужской, четыре — над Ростовской, три — над Тамбовской, два — над Брянской, по одному — над Воронежской и Тульской областями. Три дрона сбили над Московским регионом, еще четыре — над акваторией Азовского моря.

В столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате одного беспилотника. Глава муниципального округа Чехов в Подмосковье Михаил Собакин заявил об одном сбитом дроне и повреждении остекления домов в селе Стремилово. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о перехвате 30 беспилотников и называл это одной из самых массовых атак на регион. Повреждений и пострадавших нет, добавил он.

Глава Липецкой области сообщил об атаке беспилотников
Политика

В Липецкой области ночью объявляли воздушную опасность и угрозу атаки БПЛА. Губернатор Игорь Артамонов отчитывался о перехвате «18 целей» и отсутствии жертв и разрушений.

Материал дополняется

ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах

Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Чем по-прежнему торгуют Россия и США

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»

Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина беспилотники Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Политика
Глава Липецкой области сообщил об атаке беспилотников
Политика
Силы ПВО сбили беспилотник над Тульской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 03 апр, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 03 апр, 18:05
Социологи оценили, сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов»Финансы, 08:01
Президент Киргизии приедет на парад в честь 80-летия Победы в МосквеПолитика, 07:57
В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицейОбщество, 07:52
В подмосковном Чехове из-за дрона повреждено остекление домовПолитика, 07:40
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 07:38
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеровТехнологии и медиа, 07:31
Bloomberg узнал, чего ждут США для дальнейших шагов с РоссиейПолитика, 07:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило об уничтожении 107 украинских дронов за ночьПолитика, 07:24
В Калужской области уничтожили семь дроновПолитика, 07:19
Власти обсудят введение биометрии для быстрой езды на электросамокатахТехнологии и медиа, 07:00
WP узнала об увольнении главы Киберкомандования и АНБ СШАПолитика, 06:58
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесыОбщество, 06:40
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областьюПолитика, 06:33
Умер моряк, пострадавший при взрыве на российском судне у Южной КореиОбщество, 06:16