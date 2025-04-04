Минобороны сообщило об уничтожении 107 украинских дронов за ночь
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников в ночь на 4 апреля, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, 34 беспилотника сбили над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, семь — над Калужской, четыре — над Ростовской, три — над Тамбовской, два — над Брянской, по одному — над Воронежской и Тульской областями. Три дрона сбили над Московским регионом, еще четыре — над акваторией Азовского моря.
В столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате одного беспилотника. Глава муниципального округа Чехов в Подмосковье Михаил Собакин заявил об одном сбитом дроне и повреждении остекления домов в селе Стремилово. По его словам, жертв и пострадавших нет.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о перехвате 30 беспилотников и называл это одной из самых массовых атак на регион. Повреждений и пострадавших нет, добавил он.
В Липецкой области ночью объявляли воздушную опасность и угрозу атаки БПЛА. Губернатор Игорь Артамонов отчитывался о перехвате «18 целей» и отсутствии жертв и разрушений.
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