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Минюст включил писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов предпринимательницу Татулову и писателя Веллера
Михаил Веллер
Михаил Веллер (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Минюст России внес в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера, предпринимательницу Анастасию Татулову и «Российское социалистическое движение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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