Минюст включил писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов
Минюст России внес в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера, предпринимательницу Анастасию Татулову и «Российское социалистическое движение». Об этом сообщается на сайте ведомства.
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