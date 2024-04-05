Минюст включил писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов предпринимательницу Татулову и писателя Веллера

Михаил Веллер (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Минюст России внес в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера, предпринимательницу Анастасию Татулову и «Российское социалистическое движение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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