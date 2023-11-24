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Бизнес ,  
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Татулова объяснила продажу «Вкусвиллу» сети кафе «Андерсон»

Продажа сети кафе «Андерсон» не связана с проверками налоговой, заявила РБК основательница компании Анастасия Татулова. Первый диалог на тему продажи с «Вкусвиллом» был в 2019 году, а сейчас «совпало», утверждает она
Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова объяснила РБК причину продажи бизнеса ретейлеру «Вкусвилл». По ее словам, сделка обсуждалась с 2019 года и не связана с проверками налоговой.

«Мы с партнерами получили хорошее предложение от сильной компании, которой не жалко передать бизнес. Продажа дает мне возможность сосредоточиться больше на тех вещах, которыми я занимаюсь последние полтора года: венчурные проекты, консалтинг, офлайн-проекты в других географиях», — заявила Татулова.

По ее словам, «в разное время были разные предложения и претенденты» на покупку бизнеса, но с представителями «Вкусвилл» первый диалог на эту тему был еще в 2019 году, а «сейчас все совпало».

Татулова продала «Андерсон»
Бизнес
Анастасия Татулова

В начале ноября сеть магазинов «Вкусвилл» выкупила бренд и основные активы «Андерсон», сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Татулова подтвердила РБК продажу бизнеса, не называя сумму сделки, но уточнила, что франчайзинговые кафе остались в собственности у франчайзи. Стоимость фабрики-кухни и бренда «Андерсон», по оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, может составлять около 600–800 млн руб.

Что такое «Андерсон»

Анастасия Татулова, бывший маркетолог из Электростали и выпускница бизнес-школы «Сколково», основала сеть семейных кафе «Андерсон» в 2009 году. Под брендом объединены собственная кондитерская фабрика и 40 кафе, работающих по франшизе в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске и Казахстане, часть из них развивается по франшизе.

В ноябре 2023 года «Вкусвилл кафе» стало залогодержателем долей в «ТД Андерсон», «Фабрика счастья Андерсон», «Андерсон-Франчайзинг» и «Икке», указано в «СПАРК».

В 2018-м выручка «Андерсона» оценивалась в 2 млрд руб., но начало пандемии привело к кризису в компании. В 2020 году Татулова закрыла часть московских кофеен — на фоне связанных с COVID-19 ограничений выручка сети упала на 85%. Тогда у «Андерсон» появились долги, а разорения помогли избежать поставки продукции сети ретейлерам — во «Вкусвилл», «Утконос», «Ленту», «Самокат», «Азбуку вкуса» и «Перекресток».

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В 2020 году совладельцем «ТД Андресон» и «Андерсон-Франчайзинг» стала Национальная резервная корпорация (НРК), принадлежащая бизнесмену Александру Лебедеву. По данным ЕГРЮЛ, до продажи бизнеса «Вкусвилл» в «ТД Андерсон» НРК принадлежало 33%, а Татуловой — 67%. В «Андерсон-Франчайзинг» у Татуловой было 67%, еще 25% было у НРК Лебедева и остальные 8% у его жены — Елены Перминовой. «Фабрикой счастья Андерсон» и «Икке» владела гендиректор «ТД Андерсон» Лолита Хайдарова. С 20 ноября основным владельцем этих юрлиц стало «Вкусвилл кафе».

Владелица сети «АндерСон» сообщила о проверках с «маски-шоу» в кафе
Бизнес
Анастасия Татулова

«Мы отказались от собственного развития кафе и развивали розницу только по франшизе, получая роялти: за последние два года мы приросли новыми франчайзинговыми кафе», — говорит Татулова. С 2020 года сеть, по ее словам, «бросила силы» на развитие бренда и производственного блока: сеть увеличила продажи во «Вкусвилл», вывела новые продукты в «Пятерочку» и расширила присутствие в «Перекрестке» и «Яндекс.Лавке».

С 2020 года Татулова занимала должность омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства. Но весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине, она покинула пост.

В ноябре 2022 года Федеральная налоговая служба (ФНС) проверила несколько сетей на фоне вскрытия «ресторанной» схемы уклонения от уплаты налогов с помощью подставных касс и POS-терминалов. Проверки также затронули все партнерские и собственные кафе «Андерсон». Тогда Татулова заявила, что «Андерсон» абсолютно белая и абсолютно законопослушная компания».
Продажа активов никакого отношения к проверке ФНС не имеет, сказала РБК Татулова, заявив об уверенности, что «все претензии являются необоснованными», а обжалование идет в установленном законом порядке.

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Теги
Анна Захарова
«Вкусвилл» Андерсон Анастасия Татулова кафе ФНС сделка

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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