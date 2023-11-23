Татулова назвала необоснованными претензии со стороны ФНС и МВД

Большинство претензий со стороны ФНС и МВД основано на неправильном понимании сути хозяйственных операций, заявила Татулова. Сейчас во франчайзинговых предприятиях «Андерсона» ведется налоговая проверка

Фото: cafe-anderson.ru

Во франчайзинговых предприятиях «Андерсона» ведется налоговая проверка, однако претензии со стороны ФНС и МВД являются «необоснованными», заявила основательница сети кофеен Анастасия Татулова «Радиоточке НСН».

«Значительная часть их вообще основана на неправильном понимании сути хозяйственных операций, мы будем урегулировать это в установленном законом порядке. Возражения мы представили, процедура идет», — сказала она.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Татулову проверяют налоговики, заподозрившие ее в неуплате налогов и махинациях с бизнесом. По их версии, она дробила активы на десятки юридических лиц, что позволяло платить меньше налогов. Это приносило предпринимательнице около 2 млрд руб. ежегодно, что заинтересовало ФНС, утверждает Shot.

20 ноября сеть продуктовых магазинов «Вкусвилл» приобрела сеть семейных кафе «Андерсон» и ее базовые активы. Татулова, комментируя продажу, заявила, что сеть супермаркетов очень поддержала эти кафе в пандемию, что «Андерсон» стал частью экосистемы «Вкусвилла», и выразила благодарность сотрудникам и ретейлеру.

По данным «Коммерсанта», «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон» с оценочной стоимостью 600–800 млн руб.

«Андерсон» — крупнейшая в России сеть семейных кафе, работающая 14 лет. Под брендом объединены собственная кондитерская фабрика и 40 кафе, работающих по франшизе в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске и Казахстане.

После начала спецоперации на Украине Татулова назвала ситуацию «катастрофой мирового масштаба», а также сообщила о сильном давлении, представляющем опасность для нее и ее близких, из-за чего она решила уйти с должности омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства, которую занимала с 2020 года.

В ноябре 2022 года Татулова сообщила о начале против нее «масштабной операции по окончательному выдворению из страны». По ее словам, силовики начали проверки во всех партнерских и собственных кафе «Андерсона».