Безопасность Крымского моста предложили передать единому оператору

Минтранс предложил создать нового единого оператора по управлению Крымским мостом. Это должно оказать «положительное влияние» по его защите «от актов незаконного вмешательства»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство должно в шестимесячный срок определить единого оператора «в целях эффективного принятия мер по защите транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему», следует из проекта указа президента, разработанного Минтрансом.

Как следует из пояснительной записки к документу, определение оператора «окажет положительное влияние при принятии мер по защите Крымского моста от актов незаконного вмешательства».

Сейчас за безопасность и работу инфраструктуры моста отвечает несколько структур:

ФКУ Упрдор «Тамань» в отношении автодорожной части Крымского моста и автодорожных подходов к нему;

ФГУП «КЖД» в отношении железнодорожной части Крымского моста и железнодорожного подхода к нему со стороны Крыма;

Северо-Кавказская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») в отношении железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

Балансодержателем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности и инфраструктуры помимо этих структур также выступает ФГУП «УВО Минтранса России».

Крымский мост состоит из двух объектов транспортной инфраструктуры, а автодорожные и железнодорожные подходы к нему включают в себя более 30 объектов транспортной инфраструктуры.

Будет ли оператор создаваться на базе уже задействованных в его управлении структур или появится новый — в документе не указано.

«Проект разработан в целях оптимизации и централизованного управления силами, задействованными в обеспечении транспортной безопасности Крымского моста», — заявили РБК в пресс-службе Минтранса.

РБК направил запрос в пресс-службы РЖД, ФГУП «КЖД» и ФКУ Упрдор «Тамань».

Вопрос усиления охраны Крымского моста поднимался в октябре 2022 года, когда на мосту взорвалась фура со взрывчаткой. В результате обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Как тогда утверждал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, еще на этапе строительства моста Росгвардия выступала с предложением полностью взять его под охрану. «Однако тогдашнее руководство Минтранса убедило правительство, что самостоятельно справится с этой задачей», — писал Хинштейн. Он отмечал, что у Росгвардии имелся релевантный опыт — ранее ведомство охраняло железнодорожные мосты на Транссибе и БАМе. «Более того, с началом СВО Минтранс не ввел усиленного режима охраны транспортного перехода и не изменил категорирование уровня безопасности — Крымский мост остался объектом транспортной инфраструктуры 2-й категории. Хотя если б мост перевели в 1-ю категорию, досмотр транспорта (уж как минимум грузового!) велся бы не выборочно, а тотально», — указывал Хинштейн. После взрыва на мосту президент Владимир Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста. Полномочия по организации таких мер получила ФСБ.

В июле 2023 года, после еще одного теракта на мосту (переход был атакован украинскими надводными беспилотниками, автомобильная часть дороги получила повреждения, погибли два человека), Путин вновь потребовал представить предложения по повышению безопасности перехода. «С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — заявил он.