В Молдавии опознали упавший у границы дрон как российский

Днем 4 апреля молдавские полицейские сообщили, что нашли обломки дрона «Герань-2» в 500 м от границы с Украиной. По данным МИД республики, беспилотник принадлежал России

Обломки беспилотника, найденные в приграничной молдавско-украинской зоне (Фото: border.gov.md)

Беспилотник, обломки которого нашли 4 апреля на юге Молдавии — недалеко от границы с Украиной, принадлежал России, заявил молдавский МИД в соцсети X (бывший Twitter).

Ведомство заявило, что Россия использовала его для атаки на украинскую территорию, и осудило действия Москвы.

По данным пограничной полиции Молдавии, речь идет о дроне «Герань-2». Его фрагменты нашли днем в четверг в Вулканештском районе у города Этулия-Владичень, в 500 м от границы с Украиной, сообщало ведомство. Обломки передали на изучение специалистам.

Российское Минобороны 3 и 4 апреля отчитывалось об ударе авиации, беспилотников и ракетных войск по объектам Вооруженных сил Украины в ряде районов.

По данным молдавских пограничников, в предыдущий раз фрагменты дрона, похожего на «Герань-2», нашли 17 февраля вблизи села Новая Этулия — в поле примерно в 2 км от молдавско-украинской границы. За несколько дней до этого у населенного пункта обнаружили обломки беспилотника типа Shahed. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в декабре говорил, что страна нуждается в современной системе противовоздушной обороны для противодействия угрозам со стороны России.

В 2023 году обломки дронов несколько раз находили в Румынии рядом с приграничными населенными пунктами. Из-за этого временного поверенного в делах России вызывали в МИД.