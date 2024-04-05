В Молдавии опознали упавший у границы дрон как российский
Беспилотник, обломки которого нашли 4 апреля на юге Молдавии — недалеко от границы с Украиной, принадлежал России, заявил молдавский МИД в соцсети X (бывший Twitter).
Ведомство заявило, что Россия использовала его для атаки на украинскую территорию, и осудило действия Москвы.
По данным пограничной полиции Молдавии, речь идет о дроне «Герань-2». Его фрагменты нашли днем в четверг в Вулканештском районе у города Этулия-Владичень, в 500 м от границы с Украиной, сообщало ведомство. Обломки передали на изучение специалистам.
Российское Минобороны 3 и 4 апреля отчитывалось об ударе авиации, беспилотников и ракетных войск по объектам Вооруженных сил Украины в ряде районов.
По данным молдавских пограничников, в предыдущий раз фрагменты дрона, похожего на «Герань-2», нашли 17 февраля вблизи села Новая Этулия — в поле примерно в 2 км от молдавско-украинской границы. За несколько дней до этого у населенного пункта обнаружили обломки беспилотника типа Shahed. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в декабре говорил, что страна нуждается в современной системе противовоздушной обороны для противодействия угрозам со стороны России.
В 2023 году обломки дронов несколько раз находили в Румынии рядом с приграничными населенными пунктами. Из-за этого временного поверенного в делах России вызывали в МИД.
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