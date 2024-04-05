Глава Минприроды назвал нового руководителя «Росгеологии»

И.о. генерального директора холдинга станет замгендиректора Сергей Радьков, он сменит Сергея Горькова. РБК писал, что контракт последнего не продлили. Министр уточнил, что Горьков останется в правлении компании

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Исполняющим обязанности генерального директора «Росгеологии» назначат замгендиректора Сергея Радькова, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на расширенном заседании правления геологоразведочной компании, передает корреспондент РБК.

«Он [Радьков] с 2021 года курирует важное направление — твердые полезные ископаемые. Документы сейчас подготовлены, находятся на обсуждении <...>. Как только эти обсуждения закончатся, соответственно будут выпущены документы. И если никакой критики не будет, Сергей Александрович не узнает о себе чего-то нового <...>, то, соответственно, мы приставку и.о. уберем, и вам, Сергей Александрович, придется взять корабль в свои руки», — сказал глава Минприроды.

Министр также уточнил, что прежний гендиректор Сергей Горьков, руководивший «Росгеологией» с 2019 года, останется в холдинге как один из членов правления. «Он входит в совет директоров. Работает в этой компании, но не генеральным директором», — пояснил Козлов.

Горьков возглавлял «Росгеологию» с 2019 года, до этого он был заместителем министра экономического развития России. После окончания академии ФСБ в 1994 году также занимал должности вице-президента ЮКОСа, члена совета директоров FESCO, директора кадровой политики Сбербанка и председателя Внешэкономбанка. Он сменил на этом посту Романа Панова.

2 апреля РБК со ссылкой на источник сообщал, что Горькову не продлили контракт и он ушел с поста.