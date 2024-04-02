Главе «Росгеологии» не продлили контракт
Гендиректору «Росгеологии» Сергею Горькову не продлили контракт, он покинул пост, сообщил источник РБК, знакомый с кадровыми решениями. По данным источников «Интерфакса», контракт Горькова истек 31 марта.
Для назначения главы «Росгеологии» необходима директива правительства.
В пресс-службе «Росгеологии» отказались от комментариев.
Горьков возглавлял «Росгеологию» с 2019 года, до этого он был заместителем министра экономического развития России. После окончания академии ФСБ в 1994 году также занимал должности вице-президента ЮКОСа, члена совета директоров FESCO, директора кадровой политики Сбербанка и председателя Внешэкономбанка. Он сменил на этом посту Романа Панова.
Панов объяснял свой уход с поста главы «Росгеологии» «плановой ротацией кадров». Вместе с тем увольнению предшествовал скандал с участием его заместителя Руслана Горринга. Поводом стала видеозапись на сервере Twitch, на которой он рассказывал о сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации.
Холдинг «Росгеология» основан в 2011 году на базе «Центргеологии». Он объединяет свыше 40 государственных геологических предприятий и предоставляет услуги, связанные с геологоразведкой, в том числе углеводородного сырья (нефти и газа), а также твердых полезных ископаемых (металлы). 100% акций «Росгеологии» принадлежат Росимуществу. По итогам 2021 года его выручка составила 29,9 млрд руб., чистая прибыль — 546 млн руб.
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