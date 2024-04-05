В Казахстане предложили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ

Депутаты в Казахстане предлагают сделать материалы о представителях «нетрадиционной сексуальной ориентации» основанием для закрытия СМИ. В стране в отличие от России «пропаганда ЛГБТ» законодательно не запрещена

Здание парламента Казахстана (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана от фракции партии «Аманат» Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предложили поправку в законопроект «О массмедиа», которая запретит СМИ писать о представителях ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), сообщает издание «Власть».

«Аманат» (бывшая «Нур Отан») — пропрезидентская и крупнейшая политическая партия Казахстана, на выборах в парламент в марте 2023 года получила 62 из 98 мест в мажилисе.

Парламентарии хотят дополнить ст. 22 законопроекта, в которой прописаны основания для приостановки, прекращения выпуска либо распространения продукции СМИ, словами «нетрадиционная сексуальная ориентация». Пока ее вынесли на обсуждение рабочей группы.

Другими причинами приостановки деятельности СМИ могут стать пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, суицида, социального, расового, национального, религиозного превосходства, разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну и т.д.

Парламент Казахстана рассмотрел правительственный законопроект «О массмедиа» в первом чтении 30 ноября 2023 года. Министр культуры и информации Аида Балаева назвала документ самым резонансным из тех, что внесли в нижнюю палату в прошлом году, отметив, что по нему прошло 28 заседаний рабочих групп. Проект среди прочего предполагает право МИДа отказывать в аккредитации представительствам иностранных СМИ в случае «угрозы национальной безопасности».

В Казахстане запрещены однополые браки, при этом в отличие от России нет запрета на пропаганду ЛГБТ на законодательном уровне. Ввести его в апреле 2023 года предложил депутат Мажилиса Ардак Назаров, призвав «срочно взяться за воспитание молодежи». По мнению парламентария, ЛГБТ-пропаганда особенно активна в социальных сетях, а также в учебных заведениях Астаны, Алма-Аты и других городов.

В сентябре 2023 года Министерство финансов Казахстана опубликовало реестр иностранных агентов, в который вошли сотни физических и юридических лиц, в том числе журналисты и представительства иностранных компаний. Ведомство заявило, что мера должна «повысить уровень доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям», а правозащитники указывали на угрозу работе гражданских организаций. Закон об иноагентах, который обязывает НКО с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре, также подписали в Киргизии. При этом власти заверяют, что «никаких преследований не будет». Аналогичные проекты — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иноагентов» — рассматривают и в Грузии.