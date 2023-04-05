Bloomberg узнал о планах Японии принять проект о строительстве убежищ

В новом финансовом году власти Японии могут принять законопроект о строительстве бомбоубежищ. Ранее стало известно о планах Токио предоставить субсидии на эти цели

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В следующем финансовом году Япония может принять законопроект, устанавливающий график строительства бомбоубежищ на случай потенциального конфликта. Об этом заявил депутат от правящей Либерально-демократической партии страны Кэидзи Фуруя в интервью Bloomberg News.

«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы с тех пор считали само собой разумеющимся, больше не соответствует действительности. Мир сильно изменился», — сказал он.

Как отмечает агентство, Токио может принять такое решение на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и запусков ракет Северной Кореей.

В крупных японских городах существует обширная сеть метро, которую можно использовать в качестве укрытия, однако в большинстве домов в стране нет подвалов. Это может поставить людей, живущих вдали от крупных центров, в опасное положение в случае ракетной атаки со стороны Китая или Северной Кореи, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в Японии есть тысячи эвакуационных центров для использования в случае стихийных бедствий, однако большинство из них находятся не под землей.

Первоначальные шаги Токио состояли бы в том, чтобы укрепить существующие объекты и снабдить их запасами на случай ЧС, чтобы избежать огромных бюджетных расходов, рассказал Фуруя.

В своей новой Стратегии национальной безопасности, опубликованной в декабре 2022 года, Япония обязалась обеспечить безопасность «различных типов объектов для эвакуации» и повысить осведомленность жителей при подготовке к чрезвычайным ситуациям, связанным с баллистическими ракетами.

В сентябре прошлого года Kyodo сообщило, что правительство Японии рассматривает вопрос постройки убежищ для эвакуации жителей в случае эскалации ситуации вокруг Тайваня. Речь шла о строительстве укрытий в префектуре Окинава и на островах Сакисима, которые находятся в 110 км от региона.

Газета Nikkei в январе сообщила, что японские власти планируют предоставить государственную помощь на строительство бомбоубежищ. В 2023 финансовом году правительство начнет изучение затрат и технических требований на строительство новых убежищ, а субсидии могут начать выделять в 2024 финансовом году.

В 2022 году КНДР неоднократно проводила испытания баллистических ракет. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын называл ситуацию на Корейском полуострове провокационной. По его мнению, США пытаются создать «азиатскую версию НАТО» в регионе и размещают в Южной Корее ударные ядерные средства.