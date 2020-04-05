Депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом

Евгений Ступин рассказал, что о положительном результате теста на коронавирус он узнал только на седьмые сутки после сдачи анализов. Депутат заявил, что о результате должны были сообщить в течение трех суток

Евгений Ступин (Фото: advokat.stupin / VK)

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 29 марта он вызвал на дом врача, так как у него поднялась температура. Депутат отметил, что результат теста на наличие коронавируса должен был стать известен в течение трех суток. По словам медика, если в течение трех суток никто не позвонит, значит он оказался отрицательным, сообщил Ступин. «Звонков не было, и я считал себя здоровым», — отметил он.

Депутат рассказал, что вечером в субботу, 4 апреля, ему позвонили и сообщили, что результат теста положительный. «Ни врачи, ни медсестры, из-за того, что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим», — заявил он.

Ступин сообщил, что сейчас он находится на карантине, а симптомы заболевания уже прошли. РБК направил запрос в пресс-службу Мосгордумы.