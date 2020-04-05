Депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Россияне рассказали о своих занятиях во время самоизоляции Общество, 14:17 Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти Политика, 14:08 КХЛ назвала лучший сейв в лиге за сезон Спорт, 14:06 Открывший стрельбу в Рязанской области пройдет психиатрическую экспертизу Общество, 14:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 апреля Общество, 13:55 Каким спортом можно заниматься в режиме изоляции: 5 идей Стиль, 13:50 Правительство назвало дату утверждения списка системообразующих компаний Экономика, 13:41 В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 658 человек Общество, 13:35 СМИ узнали о планах НБА провести турнир в условиях самоизоляции Спорт, 13:27 Как штрафуют нарушителей карантина в мире. Таблица Авто, 13:20 На Кубани продлили карантин из-за коронавируса Общество, 13:16 Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию из-за коронавируса Общество, 13:15 Адвокат сообщил об этапировании историка Соколова из Москвы в Петербург Общество, 13:12 Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша Общество, 12:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом

Евгений Ступин рассказал, что о положительном результате теста на коронавирус он узнал только на седьмые сутки после сдачи анализов. Депутат заявил, что о результате должны были сообщить в течение трех суток
Евгений Ступин (Фото: advokat.stupin / VK)

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 29 марта он вызвал на дом врача, так как у него поднялась температура. Депутат отметил, что результат теста на наличие коронавируса должен был стать известен в течение трех суток. По словам медика, если в течение трех суток никто не позвонит, значит он оказался отрицательным, сообщил Ступин. «Звонков не было, и я считал себя здоровым», — отметил он.

Депутат рассказал, что вечером в субботу, 4 апреля, ему позвонили и сообщили, что результат теста положительный. «Ни врачи, ни медсестры, из-за того, что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим», — заявил он.

Власти Москвы опровергли сообщения о заражении COVID-19 сотрудников мэрии
Общество

Ступин сообщил, что сейчас он находится на карантине, а симптомы заболевания уже прошли. РБК направил запрос в пресс-службу Мосгордумы.

В среду, 1 апреля, прошло внеочередное заседание Мосгордумы. Спикер Алексей Шапошников сообщал, что результаты тестов на коронавирус у всех депутатов оказались отрицательными. В Мосгордуму также поступило письмо Евгения Ступина с просьбой считать, что он отсутствует на заседании по уважительной причине — из-за повышенной температуры и ожидания результатов анализов на вирус. Помимо него, пять депутатов отсутствовали в связи с болезнью, и еще одного госпитализировали.

В России зарегистрировали более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 45 человека умерли. В воскресенье, 5 апреля, в столичном управлении Роспотребнадзора рассказали, что число заболевших в Москве составляет 3893 человека.

Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Московские власти с 30 марта ввели в столице всеобщий режим самоизоляции. Жителям можно покидать дома только для обращения за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу в случае необходимости, а также для похода в продуктовый магазин, аптеку и для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

При участии: Александра Хрисанфова
Теги: Мосгордума, депутат, коронавирус
Материалы по теме
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Общество
В Москве выявили 536 новых пациентов с коронавирусом
Общество
Главврач назвал число находящихся с коронавирусом пациентов в Коммунарке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter