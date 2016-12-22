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Лавров назвал «дело Скрипаля» глумлением над международным правом
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Лавров назвал «дело Скрипаля» глумлением над международным правом
Отравление Скрипаля в Британии, 11:21
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Лавров назвал «дело Скрипаля» глумлением над международным правом
Западным странам не удастся получить преимущества за счет России, предупредил министр. Москву обвиняют в различных нарушениях бездоказательно, ситуация с отравлением Скрипалей — один из примеров такого поведения, добавил Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Западные страны во главе с США предпринимают односторонние шаги, которые ведут к «опасной разбалансировке механизмов глобального управления», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС. По его словам, такие действия западных стран — основная причина ухудшения обстановки в мире.

Также министр предупредил, что попытки получить преимущества на международной арене за счет России не увенчаются успехом. «На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой», — подчеркнул он.

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Лавров в ходе выступления затронул тему обострения отношений между Россией и Западом в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Дело Скрипаля» стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки», — подчеркнул министр, назвав происходящее «глумлением над международным правом» и дипломатической этикой. Москва считает необходимым провести «ответственное расследование» отравления Скрипалей, оно должно пройти в соответствии с Конвенцией по запрещению химоружия, сказал Лавров.

Западные страны выдвигают «голословные обвинения» в адрес России по ряду международных проблем, подчеркнул министр: «От выборов в США до химических атак в Сирии и референдума в Каталонии». Факты, доказывающие причастность или вину Москвы, при этом не называются, говорит Лавров.

«Это только в известной книге Льюиса Кэррола королева требует сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушать вердикт присяжных: виновен или не виновен. Но Кэррол все-таки писал сатиру, используя жанр сказки», — подчеркнул глава МИДа.

Накануне в Организации по запрещению химического оружия прошло голосование по российской инициативе совместного с Лондоном расследования отравления Скрипалей в Великобритании. Она не получила необходимое число голосов. Великобритания выступила против участия Москвы из-за того, что считает ее причастной к произошедшему, объяснил постоянный представитель страны в ОЗХО Джон Фогго. Министр иностранных дел страны Борис Джонсон назвал российское предложение «смехотворным». По его словам, Москва стремится «скрыть правду и запутать общественность».

Президент Владимир Путин 3 апреля выразил надежду на то, что на заседании ОЗХО «будет поставлена окончательная точка в том, что произошло».
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Сергей Лавров , Сергей Скрипаль
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