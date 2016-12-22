Джонсон назвал «смехотворным» российское предложение в ОЗХО

Предложение России провести совместное с Британией расследование отравления Скрипаля смехотворно и было направлено на сокрытие правды, заявил Борис Джонсон. Большинство состоящих в ОЗХО стран проголосовали против него

Борис Джонсон (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Россия намеревалась «подорвать, независимую и беспристрастную» работу Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а ее предложение запустить совместное британо-российское расследование по «делу Скрипаля» — «смехотворно», заявил глава МИД Британии Борис Джонсон.

«У России была только одна цель на уме после покушения на убийство на территории Великобритании с использованием боевого химического вещества — скрыть правду и запутать общественность», — заявил Джонсон, его слова приводятся на официальном сайте Форин-офиса.

По мнению британского министра, международное сообщество в очередной раз распознало эту тактику и «решительно отвергло попытки России сорвать надлежащий международный процесс». Голосование против российского предложения говорит о том, что многие страны разделяют мнение Британии по событиям в Солсбери, добавил он.

Джонсон также напомнил, что прошел год с момента применения химоружия в Сирии, ответственным за которое ОЗХО возложило на режим Башара Асада. «Россия блокировала работу ОЗХО», — сказал британский министр. «Похоже, что Россия никогда не сочтет легитимным любое расследование применения химоружия до тех пор, пока его итог не будет ее устраивать», — заключил Джонсон.

Россия на очередном заседании ОЗХО предложила провести совместное расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, но предложение в ходе голосования поддержали всего шесть стран — членов организации — сама Россия, а также Иран, Китай, Азербайджан, Судан и Алжир. Еще 15 стран проголосовали против, 17 воздержались.

Постпред Британии в ОЗХО отмечал, что Россия считается ключевым подозреваемым в деле об отравлении Скрипаля, поэтому совместное расследование было бы «извращением». В организации также заявили, что Россия отказалась предоставлять англичанам запрошенную информацию.

Постпред России при ОЗХО называл ответ членов организации на предложение о расследовании «мутными потоками лжи, замешанными на крутой русофобии».