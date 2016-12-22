Порошенко заявил об утере банками $5 млрд из-за «оккупации» Украины

Петр Порошенко заявил, что деньги не удалось вывести, поскольку казначейства сразу захватывались. В целом, по его словам, страна потеряла свыше 18% ВВП

Петр Порошенко (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко назвал сумму банковских активов, которые остались на территориях, над которыми Киев утратил свой контроль. Заявления прозвучали в пятницу, 23 марта, на совещании с руководством Волынской области в Луцке, передает украинское издание «Гордон».

«Еще одна цифра, которая не была обнародована: на оккупированной территории остались активы банков на сумму $5 млрд», — сказал Порошенко. Он пояснил, что активы не удалось вывести, поскольку казначейства сразу захватывались.

Продолжая тему потерь, которые понесла Украина в результате «незаконной аннексии Крыма» и «оккупации части Донбасса», Порошенко отметил, что страна потеряла более 18% ВВП.

Из-за потери Крыма, по словам президента, Украина недосчиталась 3,6% валового внутреннего продукта, из-за потери контроля над территориями Донбасса — 15% ВВП. «Оккупированными оказались почти 25% промышленного потенциала страны, четверть товарного экспорта», — подчеркнул Порошенко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

В марте 2017 года Порошенко заявил, что Киев полностью потерял контроль над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за торговой блокады Донбасса. Контроль над территориями Киев начал терять весной-летом 2014 года, когда на востоке Украины начались военные действия между украинскими силовиками и ополченцами.