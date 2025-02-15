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Военная операция на Украине ,  
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Шольц вновь призвал к введению ЧС ради помощи Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, повторил свой призыв к введению чрезвычайной ситуации в связи с военными действиями на Украине, передает Die Welt.

Шольц отметил, что, согласно Конституции, механизм «долгового тормоза» может быть ослаблен в случае введения такого положения. «Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще», — сказал он.

«Долговой тормоз» — правило, введенное в 2009 году, которое ограничивает годовые госзаимствования уровнем 0,35% ВВП, но допускает исключения в кризисных ситуациях. По мнению канцлера, за реформу механизма после парламентских выборов 23 февраля проголосует большинство, как и за дальнейшую поддержку Украины.

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Ранее на этой неделе Шольц уже заявил, что Германии необходимо как можно скорее увеличить помощь Киеву на фоне начавшихся переговоров США и России, отметив, что для этого бундестагу следует признать чрезвычайной ситуацией конфликт между Россией и Украиной и его «серьезные последствия для безопасности Германии и Европы».

Объем помощи Германии Украине с февраля 2022 года составил €44 млрд. Москва осуждает поддержку Киева.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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