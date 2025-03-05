Трамп счел первые недели своей работы успешнее, чем у Джорджа Вашингтона

Трамп заявил, что за полтора месяца у власти подписал около 100 указов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал около 100 указов за полтора месяца у власти. Об этом республиканец заявил во время выступления в американском конгрессе. Трансляцию ведет Белый дом.

«За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла», — сказал Трамп, добавив, что это только начало.

По словам президента, первый месяц его пребывания на посту — «самый успешный в истории» США. «И что делает его еще более впечатляющим, так это то, что вы знаете, кто номер два? Джордж Вашингтон», — сказал Трамп. Вашингтон — первый президент США и один из отцов-основателей.

США после прихода Трампа к власти активизировали усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, которое было одним из главных предвыборных обещаний республиканца. Так, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры российской и американской делегаций, на которых обсуждалось в том числе урегулирование конфликта.

Кроме того, в ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал масштабную депортацию нелегальных иммигрантов из США. Администрация республиканца уже предпринимает шаги для увеличения числа арестов и депортаций, включая более активное использование сил иммиграционной и таможенной полиции США.