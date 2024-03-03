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Военная операция на Украине ,  
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Вучич не исключил отправку западных войск на Украину

Вучич: западные страны со временем могут отправить войска на Украину
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Военная операция на Украине

Западные страны сперва исключали поставку Украине ряда вооружений, а затем все равно их передали. Нельзя быть уверенным, что такого же не произойдет и с войсками, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании Сербской прогрессивной партии.

«Когда они впервые упомянули западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло Упомянули западные самолеты, говорили, что этого никогда не будет, но это произошло», — отметил Вучич (цитата по Novosti.rs). Он добавил, что сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине, и хотя некоторые говорят, что их там не будет, «это произойдет».

В такой ситуации, подчеркнул президент, важно помочь Сербии и защитить ее, а также поддержать сербов в Косове и Метохии и защитить эти регионы в составе страны, чтобы она «прогрессировала и росла экономически».

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Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины в конце февраля заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», но «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику как в России, так и в других западных странах. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО».

В Кремле назвали конфликт России и НАТО неизбежным в случае появления контингента альянса на Украине.

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