В Чехии не исключили скорую поставку Киеву снарядов калибра 155 м

Прага нашла 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, которые можно было бы передать Киеву в течение нескольких недель в случае финансирования. Нидерланды уже согласились выделить на это €100 млн

Украина может в течение нескольких недель получить первую партию найденных для нее артиллерийских снарядов калибра 155 мм при посредничестве Чехии, заявил Bloomberg глава департамента оборонной политики и стратегии Минобороны республики Ян Жиреш.

Он не уточнил, какие страны финансируют закупки или из чьих запасов будут поставки, сказав лишь, что в инициативе участвует ряд стран.

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страна нашла 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, которые можно было бы передать Киеву в течение нескольких недель в случае финансирования. Лидеры стран ЕС обсудили предложение Праги, которое предусматривает закупку боеприпасов у третьих стран, на саммите в Париже.

Нидерланды согласились выделить на это €100 млн ($109 млн). Чехия также сообщила об обещании Канады, Дании и еще ряда стран выделить средства.

В то же время республиканцы в палате представителей конгресса США заблокировали запрос президента Джо Байдена о военной помощи Киеву на $60 млрд, включая более $3 млрд на боеприпасы, которые будут доставлены из запасов Пентагона. Инициатива Чехии — один из способов «продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что что-то произойдет на Капитолийском холме [в Вашингтоне]», — отметил Жиреш.

В марте прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал передачу Украине 1 млн боеприпасов калибра 155 мм в течение года. В январе Боррель уточнил, что с марта 2023-го Киев получил только 330 тыс. снарядов, а к будущему марту ожидается поставка еще 200 тыс. «Таким образом, общее количество достигнет 530 тыс., что чуть больше 50% от цели», — указал он. На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из обещанного ЕС 1 млн снарядов Киев получила лишь 30%.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источник, на Украине опасаются, что к лету этого года продвижение российских войск может ускориться, если не будут увеличены поставки боеприпасов.

Россия возражает против поставок оружия на Украину. Президент Владимир Путин заявлял, что Киев «почти ничего не производит» и ему «все привозят, извините за моветон, на халяву», которая, «судя по всему, заканчивается».