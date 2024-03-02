 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Чехии не исключили скорую поставку Киеву снарядов калибра 155 м

В Минобороны Чехии не исключили скорую поставку Киеву снарядов калибра 155 м
Сюжет
Военная операция на Украине
Прага нашла 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, которые можно было бы передать Киеву в течение нескольких недель в случае финансирования. Нидерланды уже согласились выделить на это €100 млн

Украина может в течение нескольких недель получить первую партию найденных для нее артиллерийских снарядов калибра 155 мм при посредничестве Чехии, заявил Bloomberg глава департамента оборонной политики и стратегии Минобороны республики Ян Жиреш.

Он не уточнил, какие страны финансируют закупки или из чьих запасов будут поставки, сказав лишь, что в инициативе участвует ряд стран.

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страна нашла 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, которые можно было бы передать Киеву в течение нескольких недель в случае финансирования. Лидеры стран ЕС обсудили предложение Праги, которое предусматривает закупку боеприпасов у третьих стран, на саммите в Париже.

Нидерланды согласились выделить на это €100 млн ($109 млн). Чехия также сообщила об обещании Канады, Дании и еще ряда стран выделить средства.

Spiegel узнал о тайном обсуждении покупки у Индии снарядов для Украины
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В то же время республиканцы в палате представителей конгресса США заблокировали запрос президента Джо Байдена о военной помощи Киеву на $60 млрд, включая более $3 млрд на боеприпасы, которые будут доставлены из запасов Пентагона. Инициатива Чехии — один из способов «продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что что-то произойдет на Капитолийском холме [в Вашингтоне]», — отметил Жиреш.

В марте прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал передачу Украине 1 млн боеприпасов калибра 155 мм в течение года. В январе Боррель уточнил, что с марта 2023-го Киев получил только 330 тыс. снарядов, а к будущему марту ожидается поставка еще 200 тыс. «Таким образом, общее количество достигнет 530 тыс., что чуть больше 50% от цели», — указал он. На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из обещанного ЕС 1 млн снарядов Киев получила лишь 30%.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источник, на Украине опасаются, что к лету этого года продвижение российских войск может ускориться, если не будут увеличены поставки боеприпасов.

Россия возражает против поставок оружия на Украину. Президент Владимир Путин заявлял, что Киев «почти ничего не производит» и ему «все привозят, извините за моветон, на халяву», которая, «судя по всему, заканчивается».

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Чехия Украина снаряды
Материалы по теме
Глава МИД заявил об огромном дефиците снарядов у Украины
Политика
ЕС приступил к экстренному поиску средств на закупку снарядов для Украины
Политика
Кулеба призвал страны Евросоюза отдать все снаряды Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Пентагон получил от России уведомление о пуске ракеты «Ярс» Политика, 05:16
В Чехии не исключили скорую поставку Киеву снарядов калибра 155 м Политика, 05:02
Экс-президент Туркмении заявил о возможности поставлять газ в Европу Бизнес, 04:55
Байден выразил надежду на перемирие между Израилем и ХАМАС к Рамадану Политика, 04:31
Байден ответил на перспективы переговоров фразой «С Путиным? По Украине?» Политика, 04:13
Никарагуа подала на Германию в суд ООН за содействие геноциду в Газе Политика, 03:48
Лидер АдГ предупредил об угрозе втягивания Германии в войну из-за Taurus Политика, 03:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Президента Ирландии после госпитализации оставили в больнице Общество, 02:52
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 02:30
Россия выразила «соболезнования» мужчинам Канады из-за запрета на алмазы Политика, 02:21
Spiegel сообщил первые результаты анализа записи беседы об ударе по Крыму Политика, 01:54
Российские военные нанесли удары по базам боевиков в Сирии Политика, 01:49
В Харькове прогремели взрывы Политика, 01:30
Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину Политика, 01:29