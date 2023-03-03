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Эстония напомнила о ядерном оружии при обсуждении гарантий для Украины

Глава МИД Эстонии Рейнсалу напомнил о ядерном оружии при обсуждении гарантий для Украины
Украина может обеспечить свою безопасность лишь будучи в НАТО, либо имея ядерное оружие, сказал Рейнсалу. Он отметил, что второй вариант нежелателен и невозможен, раскритиковав также идеи создать «полу-НАТО» для Украины
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Страны НАТО под предлогом установления мира на Украине не должны исключать возможность Киева вступить в альянс, поскольку в таком случае это государство окажется в «серой зоне» и сможет опираться в противостоянии с Россией лишь на все более разрушительное вооружение. Об этом в интервью Newsweek заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

Он предложил представить ситуацию, при которой на Украину не будет распространено действие гарантий по пятой статьей договора о НАТО, предполагающей коллективную оборону от нападения. В таком случае, считает министр, Запад будет поощрять Украину формировать оборону по «стратегии ежа» — созданию глубоко эшелонизированной обороне. Это навредит евроинтеграции страны, а также даст негативный сигнал о «безопасности, инвестиционных гарантиях и всем остальном».

«Честно говоря, единственной гарантией [безопасности Украины], кроме [вступления в] НАТО, была бы поставка ядерного оружия [для ВСУ]», — добавил Рейнсалу, назвав при этом такой шаг невозможным и нежелательным из-за обязательств стран альянса по нераспространению.

Глава эстонского МИДа заявил, что заверений о приверженности НАТО политике «открытых дверей» и возможному членству Украины не достаточно. Если альянс согласится не рассматривать ее в качестве возможного члена блока, это станет признанием или прогнозом, что Россия однажды снова введет войска в это государство и тогда НАТО окажется вовлечено в мировую или европейскую войну.

Рейнсалу также раскритиковал инициативу создания нового оборонительного альянса, в который бы вошла Украина. «Я не куплюсь на это <...>. У нас уже было это со знаменитым Будапештским меморандумом» — добавил он. По его словам, нет смысла в «копировании НАТО», создавая «полу-НАТО».

Власти Украины предложили создать новую коалицию ключевых партнером страны, включая США и других союзников по НАТО, в рамках которой Киев бы получил юридически обязывающие гарантии безопасности. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что возможное Киевское соглашение о безопасности позволит установить «многодесятилетний» план по инвестициям, военной подготовке и обмена данными разведки, чтобы поддерживать Украину на пути к полноправному членству в НАТО.

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Российский президент Владимир Путин до начала военной операции на Украине предупреждал, что если это государство примут в НАТО, то степень угроз для Москвы увеличится «кардинально, в разы». Объявляя о вводе войск на Украину в прошлом году, он назвал расширение НАТО на Восточную Европу фундаментальной угрозой России. Критикуя политику властей Украины он сказал тогда: «готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать».

Эстония напомнила о ядерном оружии при обсуждении гарантий для Украины
Эстония напомнила о ядерном оружии при обсуждении гарантий для Украины


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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