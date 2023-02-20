Польша потребовала от НАТО гарантий для «пост-военной» Украины

Президент Польши указал, что обещание гарантий безопасности со стороны НАТО дало бы украинцам ощущение поддержки и повысило бы моральный дух их солдат

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Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО предоставить послевоенные гарантии безопасности Украине, которые «важны для морального духа ее солдат», передает Financial Times.

По его словам, обещания гарантий безопасности и «ощущение, что НАТО поддерживает их», важны как для властей Украины, так и для ее солдат.

Как отмечает FT, гарантии, которые страны НАТО могли бы дать Украине, будут иметь другую структуру, фактически обязывая ведущие державы НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, предоставлять военную помощь в случае нападения на Украину в будущем. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен охарактеризовал такие гарантии как аналогичные тем, что Израиль получает от США, напоминает издание.

Директор варшавского офиса аналитического центра Немецкого фонда Маршалла Михал Барановский указал, что призыв Дуды к гарантиям потребует повышения обязательств Вашингтона перед Украиной сверх того, о чем недавно говорил [президент США Джо] Байден. «О гарантиях безопасности ведутся довольно активные дебаты, но я действительно не думаю, что президент Байден захочет выдвигать это сейчас», — заявил эксперт.

Украина не является членом НАТО, однако, а июне 2020 года страна получила особый статус сотрудничества с блоков — партнера с расширенными возможностями, что позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса, однако вовсе не подразумевает упрощенное вступление и обязательное будущее членство в НАТО.

В декабре 2021 года Россия направила свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО. Москва требовала не расширять альянс на восток, в том числе отказаться от принятия в его состав бывших республик СССР, а также от размещения военных баз на постсоветском пространстве. В январе состоялась серия переговоров по этому вопросу, но сторонам не удалось достичь соглашения. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

После начала конфликта Киев предложил собственный проект гарантий безопасности, в котором на роль гарантов были предложены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция. В качестве ключевых гарантий в документе были названы инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача ей разведывательных данных и подготовка Вооруженных сил республики под эгидой ЕС и НАТО.