МИД заявил об озабоченности данными о поставках Сербией боеприпасов Киеву

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Россия внимательно следит за информацией о том, что Сербия могла принимать участие в поставках боеприпасов на Украину, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу, — необходимо опираться на факты», — сказала Захарова.

27 февраля в Twitter появились снимки документов, которые свидетельствуют о том, что сербская компания Krusik поставляет боеприпасы Киеву. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-мм реактивных снарядов под маркой М-21 «ГРАД» с дальностью 20 км. В посте также отмечалось, что они попали на Украину через Стамбул и Братиславу. Министр обороны Милош Вучевич эту информацию опроверг, передавало Nova. «Мы абсолютно не поставляем оружие ни на Украину, ни в Россию, но имеем право поставлять его любому, кто является законным «конечным потребителем», — заявил Вучевич.

Компания Krusik также опровергла сообщение о поставке вооружений. «Руководство заявляет, что продаж ракет на этот рынок не было, а также заключенных договоров в указанных количествах и наименованиях не было», — говорится в сообщении. Компания также заявила, что не заключала договор о поставках с турецкой компанией Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в опубликованных документах как экспортер.