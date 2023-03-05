WSJ узнала о давлении Байдена на страны Балтии из-за их позиции по России

О необходимости добиться «поражения России» заявляли, в частности, Латвия и Эстония. Лавров говорил, что те, кто выступает с такими призывами, «плохо учились в школе»

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американский президент Джо Байден во время недавнего визита в Польшу «оказал давление на лидеров стран Балтии» из-за их частых призывов «добиться поражения» России в конфликте с Украиной, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. В чем именно заключается давление, газета не уточняет.

Как пишет издание, на прошлой неделе Байден предположил, что конфликт удастся решить дипломатией; вернуться к ней можно будет после того, как Украина добьется успехов на поле боя в ходе контрнаступления, полагают некоторые западные чиновники.

Вместе с тем, по данным WSJ, союзники Киева в Восточной Европе опасаются, что «Запад постарается склонить [президента Украины Владимира] Зеленского» к переговорам с Москвой.

Накануне Байден провел переговоры в Вашингтоне с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Оба лидера обсудили в том числе ситуацию на Украине и вновь пообещали помогать Киеву столько, сколько потребуется. Эта встреча стала первым визитом Шольца в Белый дом с начала военных действий на Украине и вторым с момента вступления в должность в декабре 2021 года.

Страны Балтии, а также Польша — сторонники жесткой позиции по отношению к России, в том числе в вопросе введения санкций против Москвы. В начале января министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в стратегических интересах Риги — добиваться «поражения России» на Украине; это должно «восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям», а также предотвратить повторение подобного, считает министр. Похожую позицию выражал в марте глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сказав также, что Москва «должна заплатить за экономическое восстановление Украины».

Российская сторона заявляет, что не намерена вести переговоры на условиях Киева. Они предполагают в том числе выплату Россией компенсации ущерба от действий на Украине, а также отвод войск к границам Украины 1991 года.

Глава МИДа Сергей Лавров весной 2022 года заявил, что те, кто желает России поражения, «плохо учились в школе, делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия». Президент Владимир Путин в ответ на призывы стран Запада добиться победы над российской стороной на поле боя сказал: «Пусть попробуют».