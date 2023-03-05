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WSJ узнала о давлении Байдена на страны Балтии из-за их позиции по России

WSJ: Байден надавил на страны Балтии из-за их призывов к «поражению» России
О необходимости добиться «поражения России» заявляли, в частности, Латвия и Эстония. Лавров говорил, что те, кто выступает с такими призывами, «плохо учились в школе»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американский президент Джо Байден во время недавнего визита в Польшу «оказал давление на лидеров стран Балтии» из-за их частых призывов «добиться поражения» России в конфликте с Украиной, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. В чем именно заключается давление, газета не уточняет.

Как пишет издание, на прошлой неделе Байден предположил, что конфликт удастся решить дипломатией; вернуться к ней можно будет после того, как Украина добьется успехов на поле боя в ходе контрнаступления, полагают некоторые западные чиновники.

Вместе с тем, по данным WSJ, союзники Киева в Восточной Европе опасаются, что «Запад постарается склонить [президента Украины Владимира] Зеленского» к переговорам с Москвой.

Накануне Байден провел переговоры в Вашингтоне с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Оба лидера обсудили в том числе ситуацию на Украине и вновь пообещали помогать Киеву столько, сколько потребуется. Эта встреча стала первым визитом Шольца в Белый дом с начала военных действий на Украине и вторым с момента вступления в должность в декабре 2021 года.

Страны Балтии, а также Польша — сторонники жесткой позиции по отношению к России, в том числе в вопросе введения санкций против Москвы. В начале января министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в стратегических интересах Риги — добиваться «поражения России» на Украине; это должно «восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям», а также предотвратить повторение подобного, считает министр. Похожую позицию выражал в марте глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сказав также, что Москва «должна заплатить за экономическое восстановление Украины».

Российская сторона заявляет, что не намерена вести переговоры на условиях Киева. Они предполагают в том числе выплату Россией компенсации ущерба от действий на Украине, а также отвод войск к границам Украины 1991 года.

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Глава МИДа Сергей Лавров весной 2022 года заявил, что те, кто желает России поражения, «плохо учились в школе, делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия». Президент Владимир Путин в ответ на призывы стран Запада добиться победы над российской стороной на поле боя сказал: «Пусть попробуют».

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден страны Балтии Военная операция на Украине

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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