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Война санкций ,  
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Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России

Гражданина ФРГ Александра С. подозревают в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования в Россию на общую сумму около €8 млн
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля Германии арестовали гражданина ФРГ Александра С., подозреваемого в нарушении эмбарго на поставки оборудования для военных нужд России. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Германии, речь идет о нарушениях Закона о внешней торговле и платежах.

Уточняется, что он был задержан в Аугсбурге на юго-западе Баварии во вторник, 11 февраля. Управляющего директора неназванной компании, базирующейся на юге Германии, подозревают в семи правонарушениях, при этом «в каждом случае он мог действовать на коммерческой основе в интересах разведки другого государства». В его квартире в Аугсбурге и в общей сложности в 12 помещениях принадлежащей ему компании в Баварии, Берлине и Саксонии был произведен обыск.

По данным следствия, с января 2016 по январь 2018 года Александр С. продавал станки «конечным потребителям в России, действующим в военной сфере», и предоставлял проверяющим органам неверные сведения о предполагаемом использовании предметов. Согласно закону, они подпадают под перечень товаров двойного назначения, запрещенных в ЕС для экспорта в Россию. Чтобы обойти проверки, он заключал сделки через фиктивных получателей. Всего мужчина реализовал семь таких заказов на общую сумму около €8 млн.

Что такое товары и технологии двойного назначения
Общество

Летом 2014 года Евросоюз ввел антироссийские экономические санкции из-за «дестабилизирующих ситуацию на юго-востоке Украины действий России» и аннексии Крыма. Изначально они вводились сроком на год, однако затем последовательно продлевались. Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Германия, санкции
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