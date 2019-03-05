Мадуро созвал венесуэльцев на антиимпериалистический марш

Первая такая демонстрация, согласно инициативе президента, состоится уже в эту субботу. Марш антиимпериалисты проведут в день, когда США впервые сочли венесуэльские власти угрозой региону

Николас Мадуро (Фото: Дворец Мирафлорес / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед своими сторонниками, призвал устроить в боливарианской республике в субботу, 9 марта, массовые «антиимпериалистические» марши. По его словам, они будут проведены в память о его предшественнике Уго Чавесе, который умер 5 марта в 2013 году, передают порталы Noticiero52 и Noticia al Dia.

«9 марта следующего года исполняется четыре года со дня печально известного указа [бывшего президента США Барака] Обамы о том, что Венесуэла представляет собой угрозу [региону]», — напомнил также Мадуро. «Этот день будет объявлен днем ​​антиимпериализма, и мы выйдем на улицы в эту субботу, 9 марта», — добавил глава государства.

«Сегодня мы как никогда выступаем за защиту родины», — отметил также Мадуро, подчеркнув, что в настоящее время он сталкивается с «антиимпериалистической агрессией, с которой Венесуэла за 200 лет своей истории никогда не сталкивалась».

Подобная агрессия, как пояснил президент, может быть «политической, дипломатической», может проявляться внутри государства в качестве «саботаж«а, а также как «попытки разрушить национальную жизнь» страны. »<...> Но ничто и никто не сможет нарушить мир в республике», — заверил Мадуро, призвав своих сторонников не поддаваться на провокации.

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