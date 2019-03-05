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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Премьер Венгрии поддержал предложения Макрона по защите ЕС от кибератак

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан приветствовал предложения французского президента Эмманюэля Макрона провести ряд реформ в Евросоюзе, в том числе в сфере кибербезопасности. Об этом он сообщил в электронном письме, направленном в Reuters.

«Это может стать началом серьезных европейских дебатов. Конечно, у нас есть разногласия, но гораздо важнее то, что эта инициатива [Макрона] — хорошее начало для серьезного и конструктивного диалога о будущем Европы. Пришло время серьезно поговорить об этом», — говорится в письме Орбана.

Ранее СМИ опубликовали статью Макрона, разделенную на три части: «Защитить нашу свободу», «Защитить наш континент» и «Вернуть дух прогресса». В статье он предложил создать новое европейское агентство по борьбе с международными кибератаками и манипуляциями избирательными кампаниями, а также запретить иностранным государствам финансировать европейские партии.

Кроме того, президент призвал запретить любое выражение насилия и ненависти в Сети, поскольку «уважение к личности является основой нашей цивилизации и нашего достоинства».

Сейчас Европа находится в опасности, в том числе из-за выхода Великобритании из ЕС, которая «не смогла отреагировать на потребность своих людей в защите от основных потрясений современного мира», подчеркнул Макрон. «Никогда со времен Второй мировой войны Европа не была так важна. Но никогда еще Европа и не была в такой опасности», — указывал французский лидер.

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Основой угрозой для Европы остается Россия, считает командующий Вооруженными силами США на европейском континенте (EUCOM) и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти. Он заявил о необходимости усилить военное присутствие США в Европе, чтобы противостоять России, которая пытается «подорвать солидарность НАТО» и разрушить мировой порядок.

Теги: Эмманюэль Макрон, Виктор Орбан, Евросоюз
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