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Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Политика ,  
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Лукашенко заявил о повороте евразийской интеграции вспять
Белорусский лидер считает, что в процессе диалога внутри Евразийского экономического союза отсутствует какой-либо прогресс
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в евразийской интеграции отсутствует какой-либо прогресс. Об этом он заявил на совещании в правительстве республики, передает агентство БелТА.

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что перед Евразийским экономическим союзом изначально ставились и другие важные цели, например создание общего рынка и равных условий в нем. Президент указал, что этот вопрос очень важен для евразийской интеграции.

Создание равных условий, считает он, является и основным принципом строительства Союзного государства с Россией. Минск, подчеркнул Лукашенко, сохраняет приверженность этой идее.

«Принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Белоруссии незыблемым», — добавил глава государства.

Политика
Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии

В конце прошлой недели, 1 марта, выступая перед представителями общественности и СМИ, Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии. Он указал, что у Москвы нет намерений поглотить его страну. Тем не менее еще в декабре белорусский лидер опасался таких идей: он говорил, что под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет включить Белоруссию в свой состав, и подчеркивал, что «для нас <...> святое — это суверенитет».​

В Кремле заявляли, что тема объединения двух стран​ не стоит на повестке дня, а планы по расширению интеграции прописаны в документах Союзного государства.

Автор: Анна Трунина
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Союзное государство ..., Евразийский экономический союз
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