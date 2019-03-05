Лукашенко заявил о повороте евразийской интеграции вспять

Белорусский лидер считает, что в процессе диалога внутри Евразийского экономического союза отсутствует какой-либо прогресс

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в евразийской интеграции отсутствует какой-либо прогресс. Об этом он заявил на совещании в правительстве республики, передает агентство БелТА.

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что перед Евразийским экономическим союзом изначально ставились и другие важные цели, например создание общего рынка и равных условий в нем. Президент указал, что этот вопрос очень важен для евразийской интеграции.

Создание равных условий, считает он, является и основным принципом строительства Союзного государства с Россией. Минск, подчеркнул Лукашенко, сохраняет приверженность этой идее.

«Принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Белоруссии незыблемым», — добавил глава государства.