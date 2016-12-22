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Макрон призвал Путина надавить на Сирию ради урегулирования конфликта
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Макрон призвал Путина надавить на Сирию ради урегулирования конфликта
Война в Сирии, 05 мар, 18:55
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Макрон призвал Путина надавить на Сирию ради урегулирования конфликта
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал своего российского коллегу оказать давление на Сирию и заставить ее выполнять резолюции ООН
Фото: Ian Langsdon / Reuters

Французский лидер Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным и призвал его показать всему миру, что обязательства России по Сирии заслуживают доверия, передает Reuters.

Макрон призвал Путина надавить на правительство Сирии и заставить его принять «без каких-либо двусмысленностей» резолюцию США, принятую в конце февраля Совбезом ООН, которая призывает к 30-дневному прекращению огня на всей территории Сирии.

«Признавая принятие гуманитарного перемирия вооруженными оппозиционными группами и недостаточность пятичасовых гуманитарных пауз, предпринятых Россией, президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что гуманитарные конвои должны иметь возможность беспрепятственно и без каких-либо задержек добраться до всех нуждающихся», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС факт разговора. О его содержании он не рассказал, однако уточнил, что лидеры двух стран действительно обсуждали сирийскую тему.

Позже пресс-служба Кремля опубликовала сообщение о состоявшихся переговорах двух президентов. В нем подчеркивается, что лидеры обсудили ключевые вопросы по сирийскому урегулированию и совместные усилия по борьбе с терроризмом, подчеркнули важность соблюдения положений резолюции Совбеза ООН о 30-дневном прекращении огня.

«Подчеркнута важность последовательной имплементации положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401, включая эвакуацию мирных жителей из районов боевых действий, обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии, оказание медицинской помощи пострадавшему населению», — говорится в сообщении.

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии
Политика

В конце февраля Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном гуманитарном перемирии на всей территории Сирии. Документ был принят после обострения ситуации в Восточной Гуте, где, по данным ООН, с середины февраля погибли 600 мирных жителей и еще более 2 тыс. человек из числа гражданского населения получили ранения. 18 февраля в Восточной Гуте (регион с 2012 года занят сирийскими оппозиционными и исламистскими группировками) началась военная операция правительственных сил Башара Асада. В Госдепе после начала операции призвали сирийские власти прекратить бомбардировки, а Россию — прекратить поддержку режима Асада. В Москве свою причастность к обстрелам, которые привели к жертвам среди мирного населения, отвергли.

После принятия резолюции Путин поручил ввести ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы в Сирии с 27 февраля. С 9:00 до 14:00 мирные жители могут покинуть анклав через гуманитарные коридоры. Однако их работа в Восточной Гуте была сорвана из-за действий боевиков, заявили в российском Минобороны.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Эмманюэль Макрон , Владимир Путин , Сирия , Совбез ООН
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