Член ЦИК сообщил о наличии у Грудинина золота в иностранных банках

По словам члена ЦИК Александра Кинёва, ЦИК не имеет информации о закрытии Грудининым 13 счетов в швейцарских банках и примет решение о дальнейших действиях 7 марта. В КПРФ назвали сведения о счетах своего кандидата «брехней»

Александр Кинёв (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

На момент выдвижения Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ у него было не два, как считалось ранее, а 13 счетов в швейцарских банках, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Кинёв.

«Федеральная налоговая служба запросила швейцарские уполномоченные органы..., был сделан соответствующий запрос, в ответ на который швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, в том числе на информационном плакате, еще 11 счетов», — сказал Кинёв (цитата по «РИА Новости»).

Член ЦИК отметил, что 13 счетов в швейцарских банках, в том числе один металлический, на котором лежало золото, Грудинин имел к концу 2017 года, и у ЦИК нет информации об их закрытии.

Информацию о том, что у кандидата в президенты Павла Грудинина были обнаружены счета за границей, о которых он ранее не уведомлял Центризбирком, РБК подтвердил член ЦИК Сергей Сироткин. «Это новые счета. Есть такая информация, высока вероятность того, что она справедлива, тем более что у нас с первого дня подачи документов Грудининым какие-то проблемы: такое впечатление, что он запутался — есть у него счета за границей и сколько их», — сказал он. Однако обнаружение счетов за границей не означает, что кандидат будет снят с выборов, заявил член ЦИК. «Мы опубликуем это, проинформируем избирателей, что он является нечестным человеком, который по непонятным причинам скрывает свои счета», — отметил Сироткин. При этом, по его словам, конкуренты Грудинина на выборах, если информация подтвердится, смогут подать на него в суд и потребовать аннулировать его регистрацию. «Но это может быть сделано только через суд», — подчеркнул он.

«Мы сейчас обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были, 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет», — подчеркнул Кинёв (цитата по ТАСС). По его словам, наличие незакрытых счетов в зарубежных банках на момент регистрации кандидатом в президенты и «дезинформация» ЦИК является «безусловным основанием» для снятия кандидата.

«Но ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить Верховный суд. Пока мы с коллегами этот вопрос не обсуждали», — сказал Кинёв, пояснив, что ситуация будет обсуждаться на заседании ЦИК в среду, 7 марта.

«Тогда же все решения будут окончательно приняты», — пояснил член ЦИК, назвав наиболее вероятным вариантом принятие обращения к нижестоящим комиссиям дополнить информационный плакат сведениями о выявленных счетах Грудинина и о «выявленных фактах недостоверности сведений, представленных Грудининым».

В понедельник портал Life со ссылкой на найденные им документы сообщил, что Грудинин хранил в сейфе швейцарского банка UBS Switzerland AG золотые слитки общим весом почти 5,5 кг.

Информация о счетах кандидата — «брехня», сказал РБК секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Кандидат написал, что нет никаких счетов, и есть презумпция доверия к кандидату», — заявил коммунист. По его мнению, разговоры о счетах Грудинина закончатся после выборов, когда власти скажут, что «ничего не подтвердилось».

В начале февраля 2018 года заместитель главы ЦИК Николай Булаев говорил, что Центризбирком пока не убедился в том, что Грудинин действительно закрыл, как того требует закон, все ранее открытые им счета в иностранных банках.

«Есть непонимание у нас — два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты, я не знаю, я не готов утверждать», — сказал тогда Булаев, отметив, однако, что в ЦИК не видят «проблем, которые носили бы «неразрешимый характер».

Позднее тот же Булаев сообщил, что некоторые из кандидатов «забыли» уведомить ЦИК и о наличии у них крупных счетов в российских банках. «Там суммы 5, 10, 20, иногда 25 млн руб.», — сказал Булаев, отметив, что информация о выявленных счетах будет размещена на плакатах со сведениями о кандидатах, которые будут висеть 18 марта на всех избирательных участках.

В штабе Грудинина неоднократно заявляли, что все счета кандидата в иностранных банках закрыты полностью. Сам Грудинин говорил, что открывал счета в зарубежных банках, чтобы оплатить операции для матери и сестры. По его словам, провести подобные операции в России было невозможно, а сами счета он закрыл к моменту выдвижения кандидатом.

Между ЦИК и ФНС действует соглашение от 24 февраля 2016 года, согласно которому налоговые органы обязаны по запросу избирательной комиссии предоставлять данные о размере и источниках доходов кандидатов и членов их семей, об участии в коммерческих организациях и другую финансовую информацию. Также ФНС анализирует данные, указанные юрлицами при переводе пожертвований в избирательные фонды кандидатов, политическим партиям и их региональным отделениям. Но так как с 2018 года Россия участвует в международном обмене финансовой информацией, налоговые органы теперь могут запрашивать данные по кандидатам и у стран-партнеров (автообмен с 1 января начал действовать и в отношении информации, исходящей из Швейцарии).

РБК направил запрос в ФНС. Налоговое управление Швейцарии (Federal Tax Administration, FTA) оказалось ответить на запрос РБК, сославшись на концепцию налоговой тайны в законодательстве страны.