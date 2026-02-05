 Перейти к основному контенту
Spectator написал о «начале конца» Стармера из-за скандала с Эпштейном

Премьера-министра Великобритании раскритиковали в Палате общин 4 февраля. Стармер рассказал, что знал о том, что экс-посол страны в США Питер Мандельсон дружил с Джеффри Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер теряет поддержку собственной партии Лейбористов на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, который был связан с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил The Spectator.

4 февраля Стармер выступил в Палате общин, где отвечал на вопросы депутатов. Представитель «Партия Уэльса» поинтересовался у Стармера, сможет ли он оставаться премьером, учитывая, как был подорван его авторитет.

«Мандельсон предал нашу страну, наш парламент и мою партию. Он неоднократно лгал моей команде, когда его спрашивали об отношениях с Эпштейном до и во время его пребывания на посту посла. Я сожалею о его назначении», — сказал премьер-министр.

 Стармер признался, что ему было известно о том, что Мандельсон общается с Эпштейном, однако он все равно продвигал его кандидатуру на должность посла. Это вызвало резкую критику со стороны членов Палаты общин.

«Это конец времен. Я, честно говоря, не вижу выхода для Кира», — сказал журналистам один из депутатов.

Другой депутат заявил, что лейбористы «хотят голову» главы аппарата Стармера Моргана Максуини, который сыграл ключевую роль в назначении Мандельсона.

The Spectator отмечает, что опасность для Стармера заключается в том, что его критикуют не в кулуарах, а в открытую. Попытка депутатов Консервативной партии добиться публикации документов, связанных с назначением Мандельсона, обнажила недовольство и в правящей партии Лейбористов.

Журналисты обращают внимание, что случившееся обнажило главные слабости Стармера, среди которых неспособность учитывать то, как его воспринимает общество.

«По мере того как доказательства накапливаются и скандал продолжается, возникает вопрос: это начало конца для премьер-министра — или события зашли еще дальше?», — говорится в статье

Питер Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре МИД страны прекратил его полномочия на фоне расследования дела Джеффри Эпштейна. The Guardian писала, что в электронных письмах дипломат, в частности, называл Эпштейна «лучшим другом» и призывал финансиста «бороться за досрочное освобождение».

Накануне увольнения Кир Стармер заявлял о полном доверии Мандельсону и подчеркнул, что дипломат прошел тщательную проверку перед назначением.

3 февраля стало известно, что в отношении экс-посла начали уголовное расследование в Лондоне по подозрению в том, что он предоставлял данные британских властей Эпштейну.

Американский финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к занятию проституцией.

В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюремной камере, не дожив до суда. Его сообщница, британская подданная Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

