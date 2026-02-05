Против главы форума в Давосе начали проверку из-за встреч с Эпштейном

Бёрге Бренде подтвердил, что был на деловых ужинах с Эпштейном в Нью-Йорке и обменялся с ним несколькими письмами, но отметил, что на тот момент «ничего не знал о прошлом финансиста и его преступной деятельности»

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе начал проверку в отношении своего гендиректора Бёрге Бренде после публикации документов Минюста США о его встречах и переписке с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Bloomberg.

В материалах, которые обнародовало министерство, говорится, что Бренде несколько раз ужинал с Эпштейном в его доме в Нью‑Йорке.

По словам самого главы ВЭФ, первый ужин состоялся по приглашению норвежского дипломата, последующие проходили в присутствии других дипломатов и бизнес‑лидеров. Бренде сообщил, что, помимо этого, его контакты с Эпштейном ограничились «несколькими электронными письмами и СМС-сообщениями».

Бренде, который возглавляет ВЭФ с 2017 года, заявил, что «не знал о прошлом Эпштейна и его преступной деятельности», иначе отклонил бы приглашения. Как сообщили представители форума, он сам инициировал начало проверки, но не участвует в процедуре; пост гендиректора форума Бренде сохранит.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в склонении к занятию проституцией и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. Он покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Минюст США в несколько этапов обнародовал материалы по делу Эпштейна в соответствии с «Актом о прозрачности» (Epstein Files Transparency Act, EFTA), который подписал президент Дональд Трамп. 30 января было обнародовано еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков.

В апреле 2025 года ВЭФ начал проверку против основателя форума Клауса Шваба, которого заподозрили в финансовых махинациях и этических проступках. В анонимном письме руководству ВЭФ говорилось, что Шваб использовал средства форума для оплаты массажа, а его жена тратила их на дорогостоящий отпуск. Супруги отвергли обвинения, но Шваб объявил об отставке с поста председателя совета попечителей организации. Временным сопредседателем форума стал глава BlackRock Ларри Финк.