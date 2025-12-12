Путин присвоил высшее военно-морское звание главнокомандующему ВМФ
Главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ) Александру Моисееву присвоено звание адмирала флота, свидетельствуют данные на сайте Минобороны.
Ранее, 9 декабря, с присвоением Моисееву звания адмирала флота его поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Поздравляю Героя России, главнокомандующего ВМФ Александра Алексеевича Моисеева с присвоением звания «Адмирал Флота», — писал он в телеграм-канале.
Звание адмирала флота в России присваивает президент. Теперь Моисеев — единственный действующий адмирал флота в стране.
Моисеев стал главнокомандующим ВМФ в марте 2024 года. На тот момент он уже носил предшествующее звание адмирала.
Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское Гвардейского района Калининградской области. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге.
Много лет служил на атомных подводных лодках Северного флота в офицерских званиях и должностях — от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами. В июле 1998 года, командуя подлодкой К-407 «Новомосковск», вошел в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно произвел запуск на низкую околоземную орбиту двух коммерческих микроспутников — немецких Tubsat-N и Tubsat-N1 ракетой-носителем «Штиль».
В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, а в 2011 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил — также с отличием, кроме того, получил медаль.
В мае 2019 года Путин назначил Моисеева командующим Северным флотом.
Моисеев — Герой России. Это звание Путин присвоил ему в феврале 2011 года «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Имеет медаль «Золотая Звезда», соответствующую этому званию, и другие государственные награды, в том числе два ордена Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др.
