Лавров считает, что заявления США о сотрудничестве не вяжутся с санкциями
Сергей Лавров
Заявления США о возможности инвестиционного сотрудничества с Россией «не вяжутся» с санкционной политикой Вашингтона, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.
