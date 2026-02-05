 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В ЕС рассказали, какой ответ дает Китай насчет санкций против России

Сюжет
Война санкций
Китай не соглашается с Европой по санкционному вопросу, рассказал спецпредставитель ЕС по санкциям. По его словам, Пекин утверждает: «Мы не понимаем, о чем вы говорите»
Фото: Mike Blake / Reuters

Китай игнорирует претензии европейских стран по поводу соблюдения ограничительных мер против России, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан, передает The Guardian.

По его словам, несколько лидеров Европы высказывали Пекину обеспокоенность нынешней ситуацией.

«Ответ всегда один и тот же: «Ничего такого. Мы не понимаем, о чем вы говорите. Никаких проблем не видим», — пересказал О'Салливан ответ властей Китая.

В 2025 году году Россия экспортировала около 80 млн т продовольствия
Экономика
Фото:Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Китайские власти неоднократно выражали протест в связи с включением компаний из КНР в европейские санкционные списки. «Мы неоднократно подчеркивали, что Китай не является зачинщиком украинского кризиса и тем более не является его участником», — заявил представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

Дипломат также добавил, что Китай всегда был привержен посредничеству и содействию переговорам по Украине. А также никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Китай Россия экспорт Евросоюз
