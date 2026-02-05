Россия решила выслать немецкого дипломата

Москва объявила сотрудника немецкого посольства персоной нон грата в ответ на высылку заместителя военного атташе российской дипмиссии в Берлине по подозрению в шпионаже. Российский МИД отверг эти обвинения

В МИД России вызвали главу дипломатической миссии Германии, ей заявлен протест в связи с решением выслать заместителя военного атташе посольства России в Берлине из-за подозрений, что он работает на российские спецслужбы, сообщает дипведомство.

Там подчеркнули, что обвинения в отношении сотрудника российского посольства не имеют под собой оснований и являются «сфабрикованными в духе раскручиваемой в Германии с подачи немецких властей «шпиономании». Москва отвергла эти обвинения.

«Рассматриваем действия германской стороны как низкопробную провокацию, нацеленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ», — говорится в заявлении.

Главе немецкой дипмиссии вручили ноту об объявлении персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства Германии в Москве в качестве ответной меры.

МИД Германии объявил о решении выслать заместителя военного атташе посольства России из-за подозрений в шпионаже в пользу России 22 января. По данным Spiegel, с дипломатом, аккредитованным в качестве заместителя военного атташе в посольстве России, регулярно контактировала Илона В., задержанная за день до этого по подозрению в поддержке «разведывательных контактов» с российской дипмиссией как минимум с ноября 2023 года.

Издание писало, что гражданка Германии и Украины «предположительно, шпионила в пользу российской военной разведки ГРУ», в том числе собирала сведения, касающиеся конфликта на Украине. По информации Spiegel, одновременно с ее задержанием проводились обыски в домах двух бывших сотрудников Минобороны Германии.