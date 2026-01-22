Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России

Фото: Moritz Vennemann / Global Look Press

МИД Германии вызвал российского посла в Берлине и сообщил ему, что заместитель военного атташе посольства России должен немедленно покинуть страну в связи с тем, что он, как утверждается, работает на одну из российских спецслужб, передает Spiegel.

Немецкая прокуратура накануне, 21 января, сообщила о задержании гражданки Германия и Украины – она упоминается как Илона В. – подозреваемую в поддержке «разведывательных контактов» с посольством России как минимум с ноября 2023 года.

Spiegel пишет, что женщина арестована. По данным следствия, на которые ссылается издание, она поддерживала контакт с аккредитованным в качестве заместителя военного атташе в посольстве России. Илона В., отмечается в материале, в том числе «систематически собирала» информацию, касающуюся конфликта на Украине. Прокуратура Германии обвиняет женщину в шпионаже.

