Политика⁠,
0

Верховный суд счел незаконным использование ИИ для предвыборной агитации

ВС оставил без удовлетворения жалобу челябинского КПРФ на признание их агитационных листовок «Нам нужен каждый» с изображением сгенерированных ИИ людей незаконными
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Верховный суд (ВС) счел незаконным использование сгенерированного нейросетью изображения людей в предвыборной агитации. Это следует из решения ВС по делу об агитационных листовках челябинского отделения КПРФ перед выборами в заксобрание региона летом 2025 года. Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Речь идет о листовке КПРФ «Нам важен каждый», где были изображены отец, мать, ребенок и дедушка в стилистике советского плаката. Листовки были выпущены тиражом 1658 штук. В ходе предвыборной кампании местный избирком запретил использовать эту листовку, поскольку на ней было изображение физических лиц, в том числе несовершеннолетнего.

Челябинское отделение КПРФ подало административный иск, подчеркнув, что партия использовала изображение вымышленных людей, сгенерированное нейросетью. Суд первой инстанции отменил решение избиркома, однако апелляционная комиссия пересмотрела дело и отменила постановление нижестоящей инстанции. Там указали, что в агитационных материалах допускается изображение только самого кандидата или «неопределенного круга лиц».

ВС отменил приговор 75-летней давности за антисоветскую агитацию
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Данное специальное регулирование осуществления предвыборной агитации направлено на недопущение формирования у избирателей искаженного представления о кандидатах, а также на обеспечение равенства прав кандидатов и защиту прав и интересов граждан, не являющихся кандидатами», — говорится в определении апелляционной комиссии.

Там отметили, что КПРФ использовала созданные с помощью искусственного интеллекта изображения людей, которые должны формировать положительные образы и вызвать симпатию у избирателей, что было прописано в техническом задании.

Челябинское отделение КПРФ обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на решение об отмене постановления суда первой инстанции, однако ВС отказал в ее удовлетворении.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Надежда Сарсания
Верховный суд КПРФ Челябинская область
